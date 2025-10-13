După ce a aruncat violent cu racheta și aproape a lovit un copil de mingi, jucătoarea din Belarus a avut o primă reacție pe rețelele de socializare, unde a evitat însă să comenteze gestul său.



Incidentul a avut loc în setul decisiv, la scorul de 5-5, când, frustrată de pierderea unui punct extrem de important, Sabalenka și-a aruncat racheta cu putere spre banca sa. Obiectul a sărit din bancă și a revenit pe teren, trecând la o distanță periculoasă de un copil de mingi.



Gestul i-a adus un avertisment din partea arbitrului, însă comentatorii și fanii au considerat că a scăpat prea ușor. "Este un teritoriu periculos pentru Sabalenka... a fost norocoasă că nu a pățit mai mult", a punctat un comentator de la Sky Sports.



Mesaj pentru fani, nicio vorbă despre incident



La scurt timp după meci, în contextul în care imaginile cu ieșirea sa nervoasă deveniseră virale, Sabalenka a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Aceasta a preferat să le mulțumească fanilor pentru susținere, ocolind complet subiectul controversat.



"Nu este finalul pe care mi-l doream, dar sunt recunoscătoare pentru timpul petrecut aici. Mulțumesc fanilor pentru sprijin și pentru că au făcut acest stadion să pară acasă", a transmis Sabalenka.



Reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară. În timp ce mulți au criticat-o dur pentru un comportament considerat inacceptabil la acest nivel, alții au susținut că frustrarea sa a fost de înțeles, având în vedere miza partidei. Cu toate acestea, este de așteptat ca sportiva să suporte consecințe suplimentare pentru fapta sa în zilele următoare, scrie Tenis World.

