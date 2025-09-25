Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA

De patru ori câștigătoare în turneele de mare șlem, bielorusa Aryna Sabalenka a sărbătorit pe cinste victoria obținută la Flushing Meadows.

„Oh, sigur o să bem,” anunța Sabalenka, imediat după încheierea finalei US Open 2025.

Aryna Sabalenka s-a ținut de cuvânt și a sărbătorit intens câștigarea US Open 2025

Campioană în ani consecutivi la New York, de fiecare dată după o finală în care a câștigat împotriva unei americance, Aryna Sabalenka a ales Grecia pentru o vacanță în care să se bucure de rezultatele grozave ale muncii depuse în acest sezon.

Deși a fost aproape să încheie stagiunea fără titlu major, după finalele pierdute la Melbourne și Paris, Sabalenka și-a luat revanșa în America și privește cu încredere înspre începutul sezonului viitor, când va avea șansa de a cuceri al treilea trofeu în Australia.