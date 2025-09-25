GALERIE FOTO Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open în bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA

Aryna Sabalenka a sărbătorit victoria de la US Open &icirc;n bikini: ce destinație de vacanță a ales numărul unu WTA Tenis
Aryna Sabalenka are în palmares patru titluri de mare șlem, toate, cucerite pe hard.

Aryna SabalenkaUS Open 2025Tenis WTA
De patru ori câștigătoare în turneele de mare șlem, bielorusa Aryna Sabalenka a sărbătorit pe cinste victoria obținută la Flushing Meadows.

„Oh, sigur o să bem,” anunța Sabalenka, imediat după încheierea finalei US Open 2025.

Aryna Sabalenka s-a ținut de cuvânt și a sărbătorit intens câștigarea US Open 2025

Campioană în ani consecutivi la New York, de fiecare dată după o finală în care a câștigat împotriva unei americance, Aryna Sabalenka a ales Grecia pentru o vacanță în care să se bucure de rezultatele grozave ale muncii depuse în acest sezon.

Deși a fost aproape să încheie stagiunea fără titlu major, după finalele pierdute la Melbourne și Paris, Sabalenka și-a luat revanșa în America și privește cu încredere înspre începutul sezonului viitor, când va avea șansa de a cuceri al treilea trofeu în Australia.

Sabalenka s-a dus în Grecia pentru a sărbători victoria de la New York

Până atunci însă Aryna Sabalenka are la orizont sezonul asiatic, Turneul Campioanelor, dar, înainte de acestea, s-a asigurat că își reface rezervele de energie în mod corespunzător.

Pe Instagram, Sabalenka a publicat poze în bikini, alături de iubitul Georgios Frangulis, un antreprenor brazilian.

Cinci milioane de dolari a câștigat Aryna Sabalenka, impunându-se în ediția 2025 a Openului American.

