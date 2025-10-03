GALERIE FOTO Aryna Sabalenka a spus totul despre cele două finale de Grand Slam pierdute în 2025

Aryna Sabalenka a spus totul despre cele două finale de Grand Slam pierdute în 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka a declarat cum a digerat finalele pierdute la Melbourne și Paris, în 2025.

Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) este favorită să încheie sezonul 2025 pe întâia poziție a clasamentului WTA, însă a suferit în acest sezon pentru acest loc privilegiat.

Învinsă în finalele de la Melbourne și Paris, în meciuri de câte trei seturi, jucătoarea din Belarus a mărturisit că victoria de la New York a venit ca o mare „ușurare.”

Aryna Sabalenka: „Când pierd, vreau să plec de la stadion cât mai devreme posibil.”

Învinsă de Madison Keys și Cori Gauff la Australian Open și Roland Garros, Aryna Sabalenka a pierdut în semifinalele turneului de la Wimbledon în fața Amandei Anisimova.

Revanșa a venit însă în ultimul act al competiției de la Flushing Meadows, în care Sabalenka a învins-o pe Anisimova în minimum de seturi.

„Niciodată nu mi-am urmărit finalele pierdute. Îmi las echipa să facă acest lucru.”

„S-a simțit ca și cum aș fi câștigat primul titlu de mare șlem. M-am simțit tare ușurată.

Am pierdut două finale în care am fost considerată favorită. A fost dur să asimilez acele înfrângeri. Dar acele eșecuri m-au făcut o jucătoare mai bună.

Să pierzi în finală doare cel mai tare, deoarece ești aproape de îndeplinirea visului, dar simți cum se îndepărtează.

Personal, îmi doresc să plec de la stadion cât de repede posibil, după un meci pierdut, dar, ulterior, am nevoie de timp pentru a mă calma, a analiza și a învăța lecțiile primite.

Trebuie să fiu sinceră însă: niciodată nu mi-am urmărit finalele pierdute. Îmi las echipa să facă treaba asta și să îmi aducă pe tavă lecțiile,” a comentat Aryna Sabalenka, în podcastul găzduit de Jay Shetty.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka trofeu rochie uso 25
Cum abordează Sabalenka un turneu important

„E normal să fii emoționată înainte de un turneu mare. Cred că fiecare sportiv trece prin asta, se îndoiește de sine, se gândește dacă va putea să mai repete performanțele atinse în trecut.

Niciodată nu știi, sportul e imprevizibil. Înainte de turnee, îmi spun că sunt pregătită să înfrunt orice ar putea veni.

Încerc să răspund gândurilor de frică, îmi spun că e în regulă să simt toate astea și că depinde de mine și de cum voi lupta pe teren,” s-a destăinuit Aryna Sabalenka, în ce privește jocul psihologic.

