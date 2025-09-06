VIDEO Carlos Alcaraz, lecție de tenis cu Novak Djokovic la US Open! Urmează a treia mare finală Sinner - Alcaraz din 2025, decisivă pentru locul 1 ATP

Carlos Alcaraz, lecție de tenis cu Novak Djokovic la US Open! Urmează a treia mare finală Sinner - Alcaraz din 2025, decisivă pentru locul 1 ATP
Alexandru Hațieganu
Spectacol total la turneul american de Mare Șlem.

Carlos AlcarazJannik SinnerNovak DjokovicUS OpenFelix Auger-Aliassime
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul 3 al sezonului 2025 din Grand Slam! După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open. 

În joc este şi locul de numărul 1 mondial ATP (ocupat în prezent de italian), care va reveni câştigătorului.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 6-5, 7-6, 6-2 în semifinale

Carlos Alcaraz a dispus în trei seturi de sârbul Novak Djokovic, cap de serie 7, scor 6-4, 7-6 [4], 6-2 şi, la doar 22 de ani, se califică pentru a şaptea sa finală de Grand Slam, unde va viza duminică, un al şaselea titlu, al doilea la New York după 2022.

În ciuda unei constanţe uimitoare în turneele de Grand Slam la 38 de ani, Djokovic a ajuns în semifinalele celor patru turnee majore ale sezonului fără să reuşească să se califice o singură dată în finală şi rămâne astfel la 24 de titluri.

Jannik Sinner - Félix Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

Pentru a-l însoţi pe „Carlitos” în finală, Jannik Sinner - care a avut o problemă fizică în setul al doilea - l-a dominat pe canadianul Félix Auger-Aliassime în noaptea de vineri spre sâmbătă (6-1, 3-6, 6-3, 6-4).

Sinner va juca a cincea finală consecutivă în Grand Slam. A câştigat trei dintre ele şi a pierdut doar una, împotriva celui pe care îl va întâlni duminică: Carlos Alcaraz.

Este pentru prima dată în era Open când doi jucători vor disputa trei finale de Grand Slam în cadrul aceluiaşi sezon. Rafael Nadal şi Novak Djokovic au disputat patru finale consecutive, dar între 2011 şi 2012.

news.ro

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Jucătorul urecheat de Mircea Lucescu după Rom&acirc;nia - Canada 0-3: Nu respectă ceea ce i se cere!
Moldovan a scăpat! Cine a fost cel mai slab &bdquo;tricolor&rdquo; de pe teren &icirc;n Rom&acirc;nia - Canada 0-3
Jesse Marsch jubilează după Rom&acirc;nia - Canada: Cea mai mare victorie &icirc;n Europa din istoria fotbalului nostru
Korenica și Emerllahu de la CFR Cluj, umiliți &icirc;n meciul Elveția - Kosovo din preliminarii!
Prunea nu l-a iertat pe Moldovan după gafa din meciul cu Canada: &bdquo;St&acirc;njenitor&rdquo;! Pe cine vede &icirc;n poartă cu Cipru
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

