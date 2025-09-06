Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul 3 al sezonului 2025 din Grand Slam! După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open.

În joc este şi locul de numărul 1 mondial ATP (ocupat în prezent de italian), care va reveni câştigătorului.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 6-5, 7-6, 6-2 în semifinale



Carlos Alcaraz a dispus în trei seturi de sârbul Novak Djokovic, cap de serie 7, scor 6-4, 7-6 [4], 6-2 şi, la doar 22 de ani, se califică pentru a şaptea sa finală de Grand Slam, unde va viza duminică, un al şaselea titlu, al doilea la New York după 2022.

În ciuda unei constanţe uimitoare în turneele de Grand Slam la 38 de ani, Djokovic a ajuns în semifinalele celor patru turnee majore ale sezonului fără să reuşească să se califice o singură dată în finală şi rămâne astfel la 24 de titluri.

