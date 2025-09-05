Calificată în finala Openului American pentru al treilea an consecutiv, Aryna Sabalenka a vorbit despre episodul IV al „bătăliei sexelor”, pe care îl va disputa împotriva lui Nick Kyrgios.

Numărul unu WTA crede că poate să obțină victoria împotriva tenismenului australian care a jucat doar șase meciuri oficiale în ultimii trei ani.

Nick Kyrgios, doar șase meciuri jucate în ultimele trei sezoane

„Cred că e o idee tare. Va fi spectaculos de urmărit, distractiv, mai ales contra unui jucător ca Nick. El a spus într-un interviu că eu chiar cred că o să câștig. Cu siguranță că voi ieși pe teren și voi da tot ce pot pentru a-l bate măr,” a declarat Sabalenka, amuzându-se.

Întrebată dacă această partidă este o idee bună pentru tenisul feminin, Sabalenka a răspuns: „Va fi o idee bună dacă voi reuși să îl înving. Vrem să jucăm meciul în fața a multor spectatori, astfel încât să punem multă presiune pe umerii lui Nick,” a completat Sabalenka, în conferința de presă organizată după semifinala cu Jessica Pegula.

