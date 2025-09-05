GALERIE FOTO Aryna Sabalenka i-a dat replica lui Kyrgios: ce vrea să-i facă australianului în „bătălia sexelor”

Aryna Sabalenka i-a dat replica lui Kyrgios: ce vrea să-i facă australianului în „bătălia sexelor"
Aryna Sabalenka s-a gândit și la meciul cu Nick Kyrgios înainte de finala US Open 2025.

Calificată în finala Openului American pentru al treilea an consecutiv, Aryna Sabalenka a vorbit despre episodul IV al „bătăliei sexelor”, pe care îl va disputa împotriva lui Nick Kyrgios.

Numărul unu WTA crede că poate să obțină victoria împotriva tenismenului australian care a jucat doar șase meciuri oficiale în ultimii trei ani.

Nick Kyrgios, doar șase meciuri jucate în ultimele trei sezoane

„Cred că e o idee tare. Va fi spectaculos de urmărit, distractiv, mai ales contra unui jucător ca Nick. El a spus într-un interviu că eu chiar cred că o să câștig. Cu siguranță că voi ieși pe teren și voi da tot ce pot pentru a-l bate măr,” a declarat Sabalenka, amuzându-se.

Întrebată dacă această partidă este o idee bună pentru tenisul feminin, Sabalenka a răspuns: „Va fi o idee bună dacă voi reuși să îl înving. Vrem să jucăm meciul în fața a multor spectatori, astfel încât să punem multă presiune pe umerii lui Nick,” a completat Sabalenka, în conferința de presă organizată după semifinala cu Jessica Pegula.

Aryna Sabalenka caută al doilea titlu al carierei, la US Open

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 23:00, Aryna Sabalenka va avea șansa de a-și apăra titlul de campioană cucerit la New York, anul trecut.

O victorie împotriva Amandei Anisimova i-ar aduce bielorusei cel de-al patrulea trofeu de mare șlem, în proba individuală.

Anisimova se află pentru prima oară în finala Openului American, pe când Sabalenka va juca finala pentru al treilea an la rând.

Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”

În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.

Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.

Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.

