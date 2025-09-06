Aflată în fața celui mai important meci al carierei, sportiva are deja o avere considerabilă, estimată de publicația spaniolă Marca la 4 milioane de dolari.



Revenire de senzație după problemele de sănătate mintală



Anisimova se pregătește pentru finala de la New York după un parcurs formidabil, în care a eliminat-o în semifinale pe Naomi Osaka, demonstrând o forță mentală și o precizie de invidiat. Meciul de azi cu Sabalenka, liderul mondial, reprezintă apogeul unei reveniri spectaculoase în elita tenisului.



În 2023, Amanda a decis să ia o pauză de la sport pentru a-și proteja sănătatea mintală, mărturisind că se confruntă cu epuizare și burnout. S-a întors pe teren în 2024, mai puternică ca niciodată, și a urcat rapid în clasament, de pe o poziție în afara top 400 până în primele 20 de jucătoare ale lumii.



Anul 2025 a fost unul de vis pentru ea. A jucat prima finală de Grand Slam la Wimbledon, unde a fost învinsă de Iga Swiatek, iar acum are șansa să câștige trofeul la US Open.

Premii uriașe la US Open



Performanțele constante au propulsat-o în top 10 WTA și i-au adus venituri pe măsură. Suma de 4 milioane de dolari, avansată de spaniolii de la Marca, este de așteptat să crească exponențial, mai ales în cazul unei victorii în finala de astăzi. Triumful la New York nu i-ar aduce doar gloria sportivă, ci și un cec consistent de 5 milioane de dolari, care i-ar spori considerabil averea.



Organizatorii US Open 2025 au anunțat pentru ediția din acest an un fond total de premiere istoric, de 90 de milioane de dolari. Câștigătoarea va primi 5 milioane de dolari, în timp ce învinsa va încasa 2,5 milioane de dolari.



Anisimova, născută în New Jersey din părinți ruși, a fost considerată de mică un talent uriaș. În 2019, la Roland Garros, a uimit lumea tenisului după ce a eliminat-o pe Simona Halep, una dintre favoritele la câștigarea trofeului.