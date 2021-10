Arena BT din Cluj-Napoca, gata să le primească pe Simona Halep, Emma Răducanu și Garbine Muguruza: cum arată sala acum

Arena BT din Cluj-Napoca este pregătită să găzduiască a doua competiție de calibru WTA 250 desfășurată în România în acest an. După Winners Open, organizatorii clujeni au mărturisit că prețul derulării Transylvania Open este mai mare, întrucât au fost nevoiți să amenajeze două terenuri în Sala Polivalentă, folosindu-se de o prelată cu izolare fonică.

„Această prelată a fost produsă de noi. Are două straturi antifonice, sunt 5-6 metri distanță între ele, deci facem tot ce putem pentru a izola fonic. Este un turneu mai costisitor decât cel din vară (Winners Open) din cauza acestor provocări logistice. Sărim, cu siguranță, de un milion de euro”, a spus directorul turneului, Patrick Ciorcilă, notează GSP.

The BT arena is catching form. The curtain used to separate the 2 courts is being installed. This is made out of 4 black curtains and has a 64 m length/ 16 m height.

The cloth used has sound-absorbing and fire-retardant properties. #TO2021???? pic.twitter.com/JCOm50sedg