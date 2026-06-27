De nicăieri! Legenda lui Arsenal, acord pentru transferul la Chelsea

Granit Xhaka, fostul căpitan al lui Arsenal, a ajuns la un acord cu Chelsea, iar londonezii negociază acum cu Sunderland pentru transferul internaționalului elvețian.

Sky Sports susține că există un acord verbal între cele două părți, iar Chelsea a început negocierile cu Sunderland, care solicită aproximativ 40 de milioane de euro în schimbul mijlocașului.

Xabi Alonso insistă pentru transferul lui Xhaka

Noul antrenor al lui Chelsea, Xabi Alonso, îl dorește în mod special pe Granit Xhaka, alături de care a colaborat cu succes la Bayer Leverkusen, unde au cucerit titlul în Bundesliga.