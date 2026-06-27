De nicăieri! Legenda lui Arsenal, acord pentru transferul la Chelsea

Granit Xhaka, fostul căpitan al lui Arsenal, a ajuns la un acord cu Chelsea, iar londonezii negociază acum cu Sunderland pentru transferul internaționalului elvețian.
Sky Sports susține că există un acord verbal între cele două părți, iar Chelsea a început negocierile cu Sunderland, care solicită aproximativ 40 de milioane de euro în schimbul mijlocașului.
Xabi Alonso insistă pentru transferul lui Xhaka
Noul antrenor al lui Chelsea, Xabi Alonso, îl dorește în mod special pe Granit Xhaka, alături de care a colaborat cu succes la Bayer Leverkusen, unde au cucerit titlul în Bundesliga.
În sezonul trecut, Xhaka a revenit în Premier League și a avut un rol esențial în parcursul lui Sunderland. Mijlocașul elvețian a disputat 34 de meciuri în campionat, a marcat un gol și a oferit șase pase decisive.
De asemenea, Xhaka a fost integralist în toate cele trei partide disputate de Elveția la Campionatul Mondial din 2026, reușind și un gol în victoria cu Bosnia, scor 4-1.
În vârstă de 33 de ani, Xhaka a evoluat șapte sezoane la Arsenal, între 2016 și 2023, perioadă în care a fost și căpitanul „tunarilor”. De-a lungul carierei, el a mai câștigat două Cupe ale Angliei, două Supercupe ale Angliei, un titlu în Bundesliga, o Cupă și o Supercupă a Germaniei cu Bayer Leverkusen, precum și două titluri și o Cupă a Elveției alături de Basel.