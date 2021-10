Organizatorii clujeni au găsit soluția! Cum au amenajat 2 terenuri în Sala Polivalentă, pentru Transylvania Open

Organizatorii turneului Transylvania Open au avut o problemă de rezolvat, încă din momentul primului anunț al desfășurării acestei întreceri în Arena BT.

Competiția care va avea loc pe suprafață indoor se va putea derula în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în ciuda spațiului limitat, datorită unei cortine care fost instalată în această săptămână și care va permite montarea a două terenuri de joc, devenind astfel posibilă o bună desfășurare a concursului.



„Arena BT prinde formă. Cortina folosită pentru a separa cele două terenuri se montează. E formată din 4 bucăți negre și are, în total, o lungime de 64 de metri și o înălțime de 16 metri. Materialul folosit are proprietăți ignifuge și captează sunetul,” informează Ramona Toderaș pe Twitter.

În al doilea turneu de calibru WTA 250 pe care Cluj-Napoca îl găzduiește în 2021, după Winners Open, se vor regăsi pe tabloul principal jucătoare de top, precum Simona Halep, Garbine Muguruza sau Emma Răducanu.

În plus, lista participantelor va fi întregită, printre altele, de Irina Begu, Jaqueline Cristian, Ekaterina Alexandrova, Andrea Petkovic, Ajla Tomljanovic, Paula Badosa și Veronika Kudermetova.

