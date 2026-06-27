Pentru a obține dreptul de promovare în SuperLiga, Steaua trebuie să se asocieze cu un partener privat, deoarece actuala legislație nu permite cluburilor de drept public să evolueze în primul eșalon.

Deși ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat recent că există interes din partea mai multor investitori pentru o astfel de asociere, până în acest moment nu s-a concretizat nicio înțelegere.

Victor Pițurcă: „Mulți oameni nu vor să iasă în lumina reflectoarelor”

Fostul selecționer este convins că unul dintre principalele motive pentru care investitorii stau deoparte îl reprezintă teama de eventuale probleme juridice.

„Radu Miruță a dat o brumă de speranță legat de promovarea Stelei. Domnul ministru și-a dorit, am stat și eu de vorbă cu el, pe 8 mai. El și-a dorit, dar probabil că nu au fost societăți care să vină și să investească în club.

Păcat că nu s-a rezolvat absolut nimic. Sper ca măcar în campionatul care vine să putem să promovăm. Vom putea numai dacă se schimbă legea. Dacă se schimbă legea, e foarte simplu. Numai la noi este legea asta, nu știu de ce și cine a făcut-o.

Reticența companiilor de a se asocia cu Steaua vine de la faptul că a fost o perioadă lungă în care Ministerul Apărării nu și-a dorit ca Steaua să fie condusă de un privat. Acum, când actualul ministru și-a dorit, iată că nu s-a ajuns la un consens, nu a venit nimeni să investească.

Știm foarte bine că oamenii din sportul românesc au avut probleme cu legea. Probabil că mulți oameni care ar putea să investească la Steaua stau liniștiți, nu vor să iasă în lumina reflectoarelor. Ăsta e un motiv pentru care nu vine nimeni.

Probabil că ei nici nu sunt în domeniu. Ar trebui ca oamenii de afaceri să înțeleagă că și sportul este o afacere. La Steaua, dacă investești, eu sunt convins că se pot scoate bani mulți, dacă sunt oameni profesioniști. Trebuie muncă multă la început și o echipă profesionistă care să-și facă treaba”, a declarat Victor Pițurcă, pentru ProSport.

Pedro Caldieraro și Carlos Daniel, noii jucători au "roș-albaștrilor"

Steaua București a anunțat transferul brazilianului Pedro Caldieraro (20 de ani). Extrema dreapta de 20 de ani este născut în Canoas (Rio Grande do Sul) și s-a format la juniorii cluburilor Figueirense FC, Hercilio Luz FC și Pafos FC. La nivel de seniori a evoluat pentru Pafos FC (ianuarie - iunie 2026), echipa unde este legitimat românul Vlad Dragomir și care care a evoluat în ediția trecută în Champions League. Acesta deține și cetățenie italiană, cea ce va simplifica legitimarea sa.

De asemenea, "militarii" s-au înțeles cu Carlos Daniel Dorado Perez (26 de ani), fundaș central de picior stâng originar din provincia Extremadura (Spania), care a fost ultima dată legitimat la Xerez Deportivo (liga a patra din Spania). Spaniolul a trecut pe la academiile lui CD Diocesano și Deportivo de La Coruna, iar la nivel de seniori a mai jucat la CP Cacereno, Cordoba CF B, CF Talavera și CF Villanovense.

Au plecat jucători importanți, precum Drăghici, Popa și Rubio

Clubul din subordinea MApN i-a mai adus, în această perioadă de mercato, pe Javi Grillo (Real Avila CF), Ionuț Coadă, Alexandru Albu, Alexandru Dinu (toți proveniți de la Unirea Slobozia), Radu Tudor Crâng (Crișul Sântandrei) și Sekou Camara (Poli Iași).

Din lotul avut la dispoziție în sezonul precedent, lipsesc Stephan Drăghici (Știința Poli Timișoara), Andras Huszti (Știința Poli Timișoara), Rubio, Alex Gualda, Nacho Bonet, Adrian Popa, Andrei Lascu (contracte încheiate), Ianis Doană (CSM Reșița / împrumut expirat / transferat ulterior de FC Dinamo), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumut expirat / împrumutat ulterior la Corvinul), Nicolas Popescu (FCV Farul / împrumut expirat) și Robert Popescu (CFC Argeș / împrumut expirat).