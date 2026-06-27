Cele 42 de campioane județene au fost împărțite inițial în 21 de dueluri, însă doar 18 dintre acestea s-au disputat pe teren. Alte trei calificări au fost decise la „masa verde”, după ce reprezentantele județelor Bacău, Giurgiu și Vrancea nu au îndeplinit condițiile minime de participare.

Astfel, în urma dublei manșe, au promovat în Liga 3 următoarele 21 de echipe:

CSM Pașcani (Iași), ACS Transilvania Sport Academy (Bihor), Unirea Curtești (Botoșani), AFCS Talna Orașu Nou (Satu Mare), CS Academica Recea (Maramureș), CS Carpați Covasna (Covasna), CSM Corona Brașov (Brașov), Viitorul Sântimbru (Alba), AFC Nera Bogodinț (Caraș-Severin), CSM Deva (Hunedoara), CS Drobeta Turnu Severin (Mehedinți), Astra Plosca (Teleorman), ACS Lupii Profa (Olt), Petrolul Hârtiești (Argeș), Viitorul Corbeanca (Ilfov), ACS Omega Sport București (București), Petrolul Berca (Buzău), ACS Portul Constanța (Constanța), CSM Hușana Huși (Vaslui), Progresul Drăgănești (Prahova) și CS Gloria Ivești (Galați).

Rezultatele din manșa retur

Interesant este că niciuna dintre cele 18 echipe care și-au câștigat promovarea pe teren nu a avut nevoie de prelungiri sau de lovituri de departajare.

Trei promovări au fost stabilite fără joc, după ce ACS Negri (Bacău), Victoria Adunații Copăceni (Giurgiu) și Victoria Gologanu (Vrancea) nu au primit dreptul de participare la baraj. În locul acestora au promovat automat CSM Hușana Huși, Progresul Drăgănești și CS Gloria Ivești.

Rezultatele din manșa retur a barajelor de promovare:

CS Bradul Putna – Unirea Curtești 0-4 (scor general 0-8)

CSM Pașcani – Cimentul Bicaz 3-1 (6-3)

ACS Transilvania Sport Academy – Minerul Rodna 3-2 (6-2)

ACS Barcău – AFCS Talna Orașu Nou 3-5 (6-8)

CS Academica Recea – Victoria Viișoara 2-0 (3-2)

CS Carpați Covasna – CSC Sânsimion 1-1 (3-2)

CSM Corona Brașov – CS Agnita 2-0 (3-0)

Viitorul Sântimbru – ACS Academica Transilvania 2-0 (5-1)

AFC Nera Bogodinț – CS Comuna Negomir 1-0 (3-1)

CSM Deva – Athletico Vinga 3-2 (4-2)

CS Drobeta Turnu Severin – Sânandrei Timiș 1-1 (3-2)

Astra Plosca – Viitorul Horezu 0-1 (2-1)

ACS Lupii Profa – Recolta Gura Șuții 2-4 (9-6)

Avântul Pielești – Petrolul Hârtiești 0-2 (1-3)

Viitorul Corbeanca – FC Bărăganul Ciulnița 0-0 (2-1)

ACS Omega Sport București – ACS Spicul Vîlcelele 5-0 (6-1)

Pescărușul Sarichioi – Petrolul Berca 1-6 (1-11)

CS Făurei – Portul Constanța 0-2 (0-4)

Nou-promovatele vor evolua în sezonul 2026/2027 al Ligii 3, urmând ca Federația Română de Fotbal să stabilească în perioada următoare componența seriilor noului campionat.