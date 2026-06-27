Compromisul făcut de Florin Tănase la FCSB. Suma uriașă la care a renunțat ca să-l împace pe Becali

Compromisul făcut de Florin Tănase la FCSB. Suma uriașă la care a renunțat ca să-l împace pe Becali Fotbal intern
SPORT.RO
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Florin Tănase va juca la FCSB până în 2028, însă a renunțat la o sumă importantă de bani pentru a semna noul contract.

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Gigi BecaliFCSBflorin tanase
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Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani se va alătura duminică, 28 iunie, lotului roș-albastru în cantonamentul de la Venray, din Olanda. Deși salariul său lunar de bază va rămâne la nivelul de 30.000 de euro, veniturile totale ale fotbalistului vor fi considerabil mai mici, după ce a renunțat la o serie de bonusuri pentru a semna noul angajament valabil pe două sezoane.

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Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
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A renunțat la bani pentru liniștea patronului

Gigi Becali a condiționat prelungirea contractului de eliminarea primelor pe care jucătorul le încasa la fiecare succes pe plan extern. Fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro a acceptat compromisul financiar pentru a detensiona relația cu finanțatorul.

„A rămas același contract, pe doi ani. A zis că-i convine așa. I-am zis: ‘Ca să nu mai fiu supărat, ia avionul și pleacă acolo. Când vii de acolo, semnezi contractul’. A semnat. Dacă am dat cuvântul, e semnat. Contractul e făcut. Pe doi ani, da, cu același salariu, dar am scos bonusurile”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Singura sumă suplimentară care i-a fost păstrată în contract este prima de 300.000 de euro pentru accederea în grupele europene. Pe plan continental, FCSB o va întâlni pe FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League.

„Avea 25.000 de euro la fiecare meci câștigat în grupele europene. A luat și de acolo vreo 200.000. Pe alea le-am tăiat. Doar el avea, nu poți să dai la toți jucătorii câte 25.000 la victorie. A zis că e de acord și gata. I-a rămas bonusul de 300.000 de calificare în cupele europene, în orice grupă. Acum e doar o grupă”, a transmis patronul echipei.

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