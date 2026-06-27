GALERIE FOTO S-a căsătorit Stephan El Shaarawy! Cine este Ludovica, frumoasa mireasă

S-a căsătorit Stephan El Shaarawy! Cine este Ludovica, frumoasa mireasă Serie A
SPORT.RO
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El Shaarawy a făcut marele pas. 

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Stephan El Shaarawyludovica pagani
Din articol

Atacantul italian s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Ludovica Pagani, într-o ceremonie desfășurată pe 27 iunie.

După cununia civilă oficiată în urmă cu o lună, pe 27 mai, cei doi și-au unit destinele și în cadrul ceremoniei religioase.

Imaginile de la eveniment au fost publicate pe rețelele sociale și au strâns rapid zeci de mii de aprecieri.

Cine este Ludovica, frumoasa mireasă

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Stephan El Shaarawy și Ludovica Pagani formează un cuplu din 2020, iar în 2025 fotbalistul a cerut-o în căsătorie. 

Ludovica Pagani este una dintre cele mai cunoscute personalități media din Italia. În vârstă de 31 de ani, blondina s-a remarcat ca influencer, DJ, prezentatoare radio și TV, dar și jurnalistă sportivă.

Originară din Bergamo, aceasta are peste patru milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează frecvent imagini din călătorii, ședințe foto, evenimente, dar și din culisele activității sale de DJ.

În paralel, Ludovica este implicată și în proiecte din zona modei și a industriei muzicale.

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