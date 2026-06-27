Imaginile de la eveniment au fost publicate pe rețelele sociale și au strâns rapid zeci de mii de aprecieri.

După cununia civilă oficiată în urmă cu o lună, pe 27 mai, cei doi și-au unit destinele și în cadrul ceremoniei religioase.

Atacantul italian s-a căsătorit cu partenera sa de lungă durată, Ludovica Pagani , într-o ceremonie desfășurată pe 27 iunie.

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Stephan El Shaarawy și Ludovica Pagani formează un cuplu din 2020, iar în 2025 fotbalistul a cerut-o în căsătorie.

Ludovica Pagani este una dintre cele mai cunoscute personalități media din Italia. În vârstă de 31 de ani, blondina s-a remarcat ca influencer, DJ, prezentatoare radio și TV, dar și jurnalistă sportivă.

Originară din Bergamo, aceasta are peste patru milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează frecvent imagini din călătorii, ședințe foto, evenimente, dar și din culisele activității sale de DJ.

În paralel, Ludovica este implicată și în proiecte din zona modei și a industriei muzicale.