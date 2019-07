"A fost cea mai buna decizie din viata mea!" Dezvaluirea facuta de Simona Halep! Cum a reusit sa devina campioana la Wimbledon

Simona Halep va prezenta astazi trofeul Wimbledon, pe National Arena, de la ora 19.00, live pe www.sport.ro.

Simona Halep a cucerit cel mai important trofeu din tenis, cel de la Wimbledon, iar numarul 4 mondial atribuie aceasta victorie si deciziei de a merge mai devreme in Anglia pentru a se pregati de marele turneu.

"Am profitat de aceasta regula. De obicei nu fac asta, prefer sa stau acasa, dar am decis sa vin mai devreme, sa am sansa sa ma antrenez pe iarba pentru ca in Romania nu avem astfel de terenuri.



A fost cea mai buna decizie a vietii mele sa vin mai devreme si sa ma antrenez pe iarba" a spus Simona Halep pentru BBC.

"N-ar mai pierde niciun meci tot anul!"

Antrenorul Simonei Halep, Daniel Dobre, a dezvaluit ca Darren Cahill s-ar putea intoarce dupa victoria formidabila de la Wimbledon.



"Vorbesc cu Darren. Nu am nicio problema sa cer sfaturi. Cand am o problema, ma consult chiar si cu cei mai tineri. Eu l-am chemat pe Darren, daca poate sa vina. Bineinteles ca imi doresc sa o antrenez in continuare pe Simona, dar il vreau si pe Darren. Cu Darren langa noi, n-ar mai pierde niciun meci tot anul!" a spus Dobre, citat de Ziare.com.