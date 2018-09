Andrei Pavel, despre despartirea de Simona Halep: "Am ramas prieteni" De ce au incetat colaborarea

Andrei Pavel a lucrat timp de un an cu Simona Halep. Urmareste aici Halep - Cibulkova LIVE

Cei doi au incetat colaborarea in aceasta vara, iar Pavel a inceput sa lucreze cu Marius Copil, cel mai bine cotat jucator roman la masculin.

Pavel spune ca pur si simplu contractul sau cu Simona Halep a expirat.



”Nu am vrut sa se scrie, nu voiam sa dam declaratii. Eu am avut contrat cu ea pe un sezon. S-a terminat colaborarea. Acesta este principalul motiv. Eu eram secundul lui Cahill. Am ramas prieteni si, daca ma intreaba ceva, o ajut cu mare placere. Nu au fost alte motive la mijloc”, a declarat Andrei Pavel la un eveniment desfasurat marti la complexul Stejarii Country Club.

Pavel colaboreaza cu Marius Copil acum, pe care spera sa il aduca in Top 50 ATP.

”Colaborarea cu Marius sper sa fie una buna. Ne-am stabilit ca obiectiv intrarea in Top 50 si sper ca acest lucru sa se petreaca in sezonul viitor.

E frumos sa colaborez cu doi oameni care m-au avut ca idol, acum ei sunt idolii mei. E usor sa colaborez cu ei pentru ca sunt profesionisti adevarati”, a incheiat Pavel.

Andrei Pavel are si o noua iubita. El s-a cuplat cu Adriana Varbanciu, fosta jucatoare de tenis in varsta de 37 de ani, scrie Libertatea. Pavel a divortat de nemtoaica Tamira Taszek, alaturi de care are doi copii. Cei doi au fost casatoriti timp de 20 de ani.

