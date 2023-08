Andrei Pavel (49 de ani) și Adriana Vărbanciu s-au căsătorit. „Am spus 'da'! Bună, doamna Pavel! Sărbătoarea va urma anul viitor,” a descris Andrei Pavel imaginile publicate de la cununia civilă. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Andreea, care s-a născut în primăvara acestui an.

„Multă iubire familiei Pavel,” le-a transmis Horia Tecău, fost coleg de echipă al tenismenului Andrei Pavel, în Cupa Davis.

Andrei Pavel: „Mi-am găsit jumătatea când nu mă așteptam.”

„Eu şi Adriana ne cunoaştem de foarte mult timp, am avut nişte vieţi total diferite, povestea noastră s-a întâmplat fără ca niciunul dintre noi să ne aşteptăm la asta, la o relaţie. S-a întâmplat foarte spontan.

Avem multe lucruri în comun: eu am divorţat de ceva timp, Adriana nu foarte de mult, avem împreună patru copii: eu doi, ea doi. În plus, şi Adriana a jucat tenis, vine şi ea din acelaşi sport ca mine. Ne-am îndrăgostit foarte repede şi foarte intens. Mi-am găsit jumătatea când nu mă aşteptam,” a declarat Andrei Pavel, într-un interviu acordat Okmagazine.

Andrei Pavel, poveste incredibilă, în cockpit, alături de Ion Țiriac: echipa României a fost în pericol să nu ajungă la Cupa Davis

Andrei Pavel: „Nu mi-a fost teamă să zbor cu Ion Țiriac. Am stat în cockpit.”

„Ne-a ajutat de mai multe ori. Odată, țin minte că ne era foarte greu să ajungem să jucăm în Cupa Davis, în Slovacia. Țin minte că Florin Segărceanu l-a întrebat pe domnul Țiriac dacă poate să ne ducă.

Ne-a dus cu avionul privat, avea drum spre Viena, dar ne-a lăsat pe noi, după care a plecat mai departe. Nu mi-a fost teamă. Am stat în cockpit. Pilotează de atâția ani, are povești extraordinare,” a precizat Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Am mai mers cu avionul, cu el, la București, când erau meciurile demonstrative cu Yannick Noah, Mansour Bahrami, Henri Leconte, au fost multe seri frumoase.

Îmi amintesc că, într-un an, am fost în mai multe orașe ale țării cu domnul Țiriac, care ne-a pilotat peste tot. Cred că, într-o zi și jumătate, am fost în vreo cinci orașe, cu elicopterul și avionul privat,” a spus Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro.