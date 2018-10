"Am vazut ce au spus toti cretinetii pe net!" Mesaj direct pentru contestatari dupa accidentarea Simonei Halep

Simona Halep are hernie de disc, insa nu se opereaza.

Criticata pentru ca a abandonat partida de la Beijing, Simona Halep a revenit in tara si si-a facut un RMN. Medicii i-au dat o veste proasta si una buna. Sufera de hernie de disc, insa nu are nevoie de operatie. Cristian Tudor Popescu spune ca situatia nu e atat de grava si are si un mesaj pentru cei care sustin ca Halep s-a prezentat la Beijing pentru bonusul de 1 milion de dolari.

"Sa stiti ca in ciuda sunetului sumbru al acestor cuvinte, hernia de disc, nu e un lucru chiar atat de grav. Nu e o problema cu care sa te joci, dar nici foarte grav nu este. Au fost si alti jucatori care au avut probleme cu coloana, cu spatele, hernie de disc. De pilda, Andrei Pavel. A jucat pana la 35-36 ani si destui ani din cariera a jucat cu hernie de disc. Victor Hanescu, la fel, a avut probleme cu spatele ani de zile si asta nu l-a impiedicat sa isi duca la bun sfarsit cariera. Daca vreti sa radeti, si eu am dubla hernie de disc si totusi joc, pot sa joc tenis la un nivel destul de intens. Mai ales in cazul Simonei, care e foarte tanara, are 27 de ani si o astfel de afectiune intr-o faza incipienta, cum mai mult ca sigur e la Simona, se poate remedia prin kinetoterapie. Deci toata problema este cum va reusi Simona sa gestioneze luna aceasta, cu Turneul de la Moscova si Tuneul Campioanelor. Aici e o alegere daca sa joace la Moscova sau nu. Deci sa prelungeasca pauza fizica pana la Turneul Campioanelor, ca sa se refaca complet sau sa incerce totusi sa joace la Moscova, pentru a avea meciuri in picioare, pentru ca ea nu a mai trecut de turul intai de vreo luna jumate incoace”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.

„Nu pot eu sa decid in locul ei dar, dupa parerea mea, as sfatui-o sa nu joace la Moscova, sa incerce sa isi regaseasca forma fizica completa. Faptul ca s-a dus imediat la Beijing, cand era limpede ca nu va putea sa recupereze deloc, asta ma face sa cred ca e mai bine sa incerce recuperarea cat mai completa pana la Turneul Campiaonelor. Am vazut tot felul de reactii ale cretinetilor de pe net in legatura cu faptul ca Simona ia 1 milion de dolari pentru participarea la toate turneele Premier Five si acum, pentru cele trei seturi jucate si pierdute la Beijing, ia milionul de dolari. Sa se uite acesti indivizi la cate turnee a disputat fiecare jucatoare din top 10 in momentru de fata. Si o sa vedeti ca Wozniacki, Svitolina etc, toate au disputat de la 20 de turnee in sus. Cu cel putin 3-4 mai mult decat Simona. Cu cele 16 turnee ale ei, Simona a reusit sa fie cu 2.500 puncte in fata celei de-a doua clasate. Va dati seama ce randament pe meci a realizat Simona in acest an. Asa cum spunea marea ei rivala, Pliskova, Simona e cea mai buna pentru ca joaca constant bine. Noi avem suisuri, coborasuri, in vreme ce ea joaca de cele mai multe ori bine”, a mai spus jurnalistul.