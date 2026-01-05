FOTO „A apărut Regele Justiției!” Fostul star al naționalei Columbiei exultă după ce americanii l-au capturat pe Maduro

„A apărut Regele Justiției!" Fostul star al naționalei Columbiei exultă după ce americanii l-au capturat pe Maduro
Juan Guillermo Cuadrado (37 de ani), fostul star al naționalei Columbiei și actual jucător la Pisa, a reacționat pe rețelele de socializare după ce președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane.

Juan Guillermo CuadradoNicolas MaduroVenezuela
Evenimentele desfășurate în weekend la Caracas, unde o operațiune militară a Statelor Unite a dus la capturarea lui Nicolas Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores, au generat un val uriaș de reacții la nivel global. Lumea sportului nu a rămas indiferentă la schimbarea regimului din Venezuela, iar Cuadrado a fost primul nume important din fotbalul sud-american care a comentat public situația.

Mijlocașul, care evoluează în prezent în Italia, a postat pe contul său de Instagram o imagine cu steagul Venezuelei, însoțită de un text cu puternice valențe religioase și sociale, salutând ceea ce el consideră a fi înfăptuirea justiției.

„Venezuela liberă”

Fotbalistul a ținut să-și exprime solidaritatea față de cetățenii venezueleni, mulți dintre ei refugiați chiar în Columbia în ultimii ani din cauza crizei economice și politice. Cuadrado a scris: „Să ne rugăm pentru Venezuela. Sunt fericit pentru toți frații mei venezueleni. Așteptarea a fost lungă, a apărut Regele Justiției. Venezuela liberă”.

„Panita”, așa cum este poreclit fotbalistul, s-a aliniat astfel vocilor care au celebrat acțiunea anunțată de Donald Trump. Președintele SUA a confirmat sâmbătă că Maduro a fost scos din țară în urma unui atac la scară largă, fiind acuzat de narcotrafic și terorism.

Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect
Scandalos! &Icirc;ncă două țări &bdquo;interzise&rdquo; de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Planul controversat al lui Trump pentru Mondial: vrea să scoată meciurile din orașele democrate. Motivul invocat
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: &bdquo;A fost contestat&rdquo;
Gata, Barcelona a făcut primul transfer al iernii: &bdquo;Here we go!&rdquo;
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii &icirc;n Superliga: &bdquo;E de vis!&rdquo;
Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;
Panduru, reacție tranșantă după ce Becali a acceptat să-l cedeze pe Tavi: &bdquo;Șumudică &icirc;l ajută pe Popescu, nu invers!&rdquo;
Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United

Te va mai căuta FCSB? Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &bdquo;Bani buni pentru Rom&acirc;nia&rdquo;
Gata, Barcelona a făcut primul transfer al iernii: &bdquo;Here we go!&rdquo;
Dumitru Dragomir a reacționat imediat după mutarea iernii &icirc;n Superliga: &bdquo;E de vis!&rdquo;
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi
A jucat impotriva Panduriilor, acum e gata sa mearga la Barcelona! Catalanii anunta o tinta SURPRIZA pentru Barca:
Ce a decis să facă dictatorul din Venezuela, după ce Elon Musk a acceptat provocarea pentru o luptă &icirc;n cușcă
Maradona, prietenul dictatorilor din America Latina! Legatura lui Diego cu Fidel Castro, Hugo Chavez sau Nicolas Maduro! Ultimul i-a transmis un mesaj special
&Icirc;ncă un scandal &icirc;n preliminariile din America de Sud! Jucătorii naționalei, bătuți și sechestrați imediat după meci
Messi dă gol și c&acirc;nd greșește! Starul argentinian a vorbit despre retragerea de la echipa națională
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

