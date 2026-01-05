Laszlo Balint a reacționat dur după apariția scandalului de pariuri în care este implicat Metaloglobus, scandal ce a readus în atenție și victoria clară obținută de Oțelul Galați, scor 4-0, în luna octombrie 2025.



Tehnicianul „dunărenilor” a vorbit într-un interviu acordat GSP despre suspiciunile apărute și despre pedepsele pe care le consideră necesare.



Meciul respectiv părea unul fără semne de întrebare la momentul disputării. Oțelul a dominat clar, iar Metaloglobus, nou-promovată atunci, a ratat inclusiv un penalty.



Ulterior însă, în noiembrie, FRF a deschis o anchetă oficială după ce au apărut suspiciuni că un grup de 4-5 jucători ai formației bucureștene, alături de un membru din staff, ar fi pariat sume importante chiar pe meciurile propriei echipe.



Printre partidele investigate se află și cea cu Oțelul, existând informații că s-ar fi pariat aproximativ 10.000 de euro pe varianta ca Metaloglobus să primească cel puțin două goluri în prima repriză, scorul la pauză fiind 3-0.



Laszlo Balint a răbufnit: „Să meargă la pușcărie! E furt calificat, o greșeală de neiertat”



Întrebat dacă acel rezultat i-a ridicat semne de întrebare, Balint a fost categoric. Antrenorul Oțelului a explicat că s-a concentrat exclusiv pe jocul echipei sale, într-un moment în care presiunea era mare, după o înfrângere cu FCSB.



„Nu mi s-a părut nimic suspect, fiindcă m-am concentrat pe evoluția echipei mele, a băieților, fiindcă era un moment important pentru noi. Veneam după o înfrângere cu FCSB, la capătul unui meci în care puteam emite pretenții la un rezultat favorabil prin prisma evoluției bune. De aceea, presiunea era destul de mare pentru a obține trei puncte cu Metaloglobus. În toată această discuție despre implicarea unor jucători în trucarea de meciuri, cred că lucrurile trebuie corelate neapărat și cu partea juridică în sensul în care să meargă la pușcărie cine se demonstrează că e vinovat. E furt calificat, o greșeală de neiertat, care ar trebui pedepsită pe măsură”, a spus Laszlo Balint, potrivit sursei citate.

Oțelul Galați ocupă locul 6 în Superliga după 21 de etape, poziție de play-off, cu 33 de puncte. Primul meci oficial din 2026 pentru echipa lui Laszlo Balint este programat duminică, 18 ianuarie, în deplasare, împotriva celor de la CFR Cluj, în etapa a 22-a.

