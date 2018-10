"A facut asta pentru bani!" Simona Halep, ATACATA dupa anuntul diagnosticului sau | Acuzatiile care i se aduc romancei

Simona Halep a anuntat ca are hernie de disc.

Intoarsa in tara dupa ce, chinuita de durerile la spate, a pierdut in turul al doilea la Wuhan si a abandonat in primul tur la Beijing, Simona Halep a facut un RMN. Rezultatul a fost unul dur pentru romanca: hernie de disc.

"Voiam sa va informez ca la RMN a reiesit ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare, dar sper ca voi fi inapoi in curand! Va voi tine la curent! Multumesc tuturor pentru sustinere ❤!", a fost mesajul transmis de Halep.

Anuntul ei a starnit imediat reactii pe retelele de socializare, iar cei care o acuza pe Simona de lipsa de fairplay nu au incetat sa-si expuna parerile.

Christopher Clarey, editorialist la The New York Times si specialist in tenis, a scris pe Twitter despre accidentarea romancei.

"O astfel de accidentare poate fi, de multe ori, foarte serioasa (stiu din propria experienta). Trebuie sa-i fi fost extrem de dificil sa loveasca mingea de tenis in ultimele saptamani", a fost mesajul lui Clarey.

Replicile rautacioase nu au incetat sa apara. O utilizatoare a raspuns mesajului publicat de jurnalist si a acuzat-o pe Simona ca a intrat in acele competitii doar pentru a castiga mai multi bani.

"Deciziile privind programul sau competitional sugereaza ca a facut acest lucru pentru bonusurile financiare. (De exemplu, a cerut un wild-card la Moscova, desi stia deja ca are aceasta accidentare)", a fost replica femeii.

Herniated disc for the world No. 1: can often be a significant injury (I know from personal experience). Must have been very tough to hit tennis balls the last couple of weeks. https://t.co/dxsHrkhkJy — Christopher Clarey (@christophclarey) 2 octombrie 2018

Fanii au criticat-o pe Halep si pentru decizia de a participa la Beijing, desi durerile de la Wuhan nu disparusera si nu era refacuta 100%. Simona Halep a abandonat duminica la turneul din China dupa un set, confruntarea cu Ons Jabeur din primul tur al competitiei.