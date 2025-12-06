România speră să treacă de Turcia, la Istanbul, în primul baraj de calificare pentru CM 2026. Acest meci va fi evenimentul începutului de an pentru fotbalul nostru și ne va menține speranțele calificării în viață până pe 26 martie, cel puțin.

Drama e că vrem să învingem Turcia, la ea acasă, deși jucătorii noștri abia fac față în campionatul din această țară. Cazul Drăguș, prezentat astăzi de Sport.ro, e o confirmare în acest sens. Din păcate, la scurt timp după el, a venit altul, la fel de grav!

Duelul românilor s-a jucat fără români!

Partida Konyaspor – Rizespor din etapa a 15-a ar fi trebuit să-i aducă față în față pe Marius Ștefănescu (ex-FCSB) și Valentin Mihăilă (ex-Universitatea Craiova). Din păcate, nici unul dintre ei nu s-a aflat pe teren într-o remiză, scor 1-1.

Ștefănescu, deși a prins lotul, a rămas pe bancă pe toată durata partidei. Încă o dată, în condițiile în care românul a dezamăgit, de când a semnat cu Konyaspor, în vară.

Nic Mihăilă (foto) n-a bifat vreun minut, dar el a lipsit motivat. La patru zile după ce a făcut spectacol în meciul din cupă, cu divizionara secundă Pendikspor, internaționalul român s-a accidentat. Și, de aceea, a fost lăsat în afara lotului de antrenorul Palut Ilhan.

În clasamentul Superligii turce, Konyaspor și Rizespor sunt vecine, aflate pe locurile 11 și 12. În Turcia, poziția a 16-a e prima care duce în liga secundă, așa că echipele celor doi români „tremură“ pentru „supraviețuire“.

