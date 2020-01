Sorana Cirstea, victorioasa in primul meci jucat vreodata impotriva Irinei Begu | Cu cine va juca in primul tur pe tabloul principal

Sorana Cirstea a invins-o pe Irina Begu in prima lor confruntare directa in cadrul circuitului WTA.

Sorana Cirstea a acces pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Hobart dupa o victorie cu 6-2, 7-6 impotriva Irinei Begu, in finala calificarilor.

Succesul Soranei Cirstea in acest meci a insemnat o cadere de patru pozitii pentru Irina Begu in clasamentul mondial, ajunsa acum pe locul 105. Setul al doilea al confruntarii dintre Cirstea si Begu a durat o ora si 24 de minute, Sorana castigand un tiebreak pasionant cu 11-9 dupa doua mingi de set salvate, la 6-7 si 7-8.



Cirstea va debuta pe tabloul principal la Hobart impotriva surorii Karolinei Pliskova, Kristyna (numar 66 WTA) luni, 13 ianuarie, de la ora 10:30, ora Romaniei. In cazul unei noi victorii, Sorana va juca in optimile de finala cu invingatoarea dintre Caroline Garcia, favorita numarul 8 si Lizette Cabrera.

Sorana Cirstea si Kristyna Pliskova s-au mai intalnit pana acum o singura data, in 2013 la Australian Open, cand romanca se impunea in trei seturi, scor 1-6, 6-3, 6-2.

“I stayed positive and kept fighting,” says @sorana_cirstea ????

