SEXY!? | VIDEO: VENUS SI SERENA WILLIAMS DANSEAZA PE YACHT in ultimele zile libere ale anului. Cate trofee de Grand Slam au castigat impreuna

Din articol Palmaresul surorilor Williams in tenisul profesionist

Serena si Venus Williams petrec ultimele zile libere inaintea startului sezonului 2020.

Serena Williams si Venus Williams se bucura de pauza dintre sezoane in Insulele Bahamas. Cele doua surori ale familiei Williams au dansat pe un yacht, iar videoclipurile publicate pe retelele au strans peste trei milioane de vizualizari.

Serena si Venus sunt doua dintre cele mai longevive jucatoare din istoria tenisului feminin. Venus Williams si-a inceput cariera de jucatoare profesionista in 1994, cu un an mai devreme decat sora sa mai mica. Ambele vor participa la Australian Open 2020, bifand inceputul celui de-al 27-lea, respectiv 26-lea sezon in circuitul WTA.

Palmaresul surorilor Williams in tenisul profesionist



Venus si Serena Williams au castigat 30 de titluri de Grand Slam la simplu, dintre care 23 au fost adjudecate de Serena Williams. Cele doua au jucat impreuna 49 de finale de turneu de mare slem in proba individuala, dar si-au apropiat si 14 titluri de Grand Slam in proba de dublu.

Surorile Williams sunt triple campioane olimpice de tenis in proba de dublu feminin, adjudecandu-si medaliile de aur la editiile 2000, 2008 si 2012 ale Olimpiadei de Vara.