SEXY SHAKIRA a concertat la finala Cupei Davis | Dansul HOT prin care a innebunit intreaga arena la Madrid 

Shakira a facut SHOW la finala Cupei Davis 2019, tinand un concert spectaculos inaintea inceperii meciurilor.

Shakira a facut spectacol la Cupa Davis, deschizand cu un concert de zile mari ceremonia premergatoare finalei dintre Spania si Canada.

Sotia fundasului Barcelonei a facut un show autentic pe o scena amenajata in mijlocul Arenei Caja Magica. Interpretarile pasionale si tinuta sexy a Shakirei i-au impresionat pe spectatorii prezenti in numar de peste 10.000 la ultimul act al Cupei Davis.

Sergio Ramos, James Rodriguez, Asensio si Pique, printre spectatorii prezenti la finala Cupei Davis



Shakira a interpretat piesele „She Wolf”, „Tutu” alaturi de castigatorul premiului Grammy, Pedro Capo si „Dare”, punand in scena dansul convingator care a conscarat-o nu doar ca o cantareata, ci si ca o artista completa.

„A fost distractiv sa cant astazi in fata voastra. Multumesc intregii echipe care a muncit din greu pentru ca eu sa pot performa azi aici,” a scris Shakira pe Instagram la finalul mini-concertului pe care l-a tinut la Madrid. Concertul Shakirei a durat opt minute si a fost o replica a show-ului pe care NFL il organizeaza cu ocazia pauzei in Super Bowl. Cati urmaritori are Shakira pe Instagram? Cantareata din Columbia are un numar impresionant de fani pe Instagram, strangand o audienta de 60,100.000 de oameni.

Finala Cupei Davis s-a incheiat cu scor favorabil pentru gazde, Spania invingand Canada cu 2-0 la meciuri. Roberto Bautista Agut si Rafael Nadal au asigurat victoria ibericilor, trecand de Felix Auger-Aliassime, respectiv Denis Shapovalov, scor 7-6, 6-3, respectiv 6-3, 7-6.