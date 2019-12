FOTO / Partea frumoasa a lui Partizan. Bomba-sexy din Serbia, care e ofiter de presa al echipei belgradene

Partizan Belgrad are unii dintre cei mai periculosi suporteri din Europa, dar si una dintre cele mai frumoase angajate.

Biljana Obradovici este o vedeta tv din Serbia, care a inceput sa se ocupe de PR-ul lui Partizan Belgrad inca din 2013. Model, prezentatoare de emisiuni tv, jurnalista, autoare de carti, fosta practicanta de gimnastica ritmica si fana a lui Partizan inca din copilarie, ea este cunoscuta in Serbia pentru interviurile acordate de Venus Williams, Naomi Campbell si fotbalistii de la Real Madrid, dar si pentru reportajele de la Jocurile Olimpice, numeroase competitii europene si mondiale de baschet si curse de Formula 1, plus emisiunile „City” si „Biljana za vas”.

Ea spune ca modelele sale de viata sunt gimnastele Milena Reljin si Nadia Comaneci si patinatoarea Katarina Witt. Fratele sau este antrenor la academia de juniori a lui Partizan, iar tatal sau este este fan inrait al echipei belgradene si a dus-o pe stadion la varsta de 4 ani. Daca galeria lui Partizan, cunoscuta ca „Grobari”, are in componenta unii dintre cei mai periculosi huligani din Europa, clubul a reusit sa indulceasca imaginea publica, pentru ca, in timpul actiunilor oficiale cu presa organizate in ultimii 6 ani, Biljana a stat mereu alaturi de antrenorii Vuk Rasovici, Marko Nikolici, Zoran Milinkovici, Ljubinko Drulovici, Ivan Tomici, Miroslav Djukici, Zoran Mirkovici sau Savo Milosevici. Mai nou, ea realizeaza si prezinta si emisiunea online "Partizan News", dedicata ultimelor noutati din tabara "alb-negrilor".