Noaptea in care greii au picat! Soc la US Open: Federer, eliminat de locul 55 ATP in optimi! Sharapova a pierdut si ea cu Suarez Navarro

Australianul John Millman a provocat cea mai mare surpriza de pe tabloul masculin de simplu de la US Open.

John Millman, locul 55 ATP, l-a eliminat pe favoritul numarul 2, Roger Federer, scor 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3), la capatul unui meci maraton care a durat trei ore si 38 de minute de joc.

Australianul a fost la inaltime pe toata durata partidei, mai putin in primul set, in care elvetianul nu a dat prea multe semne de slabiciune, insa pentru el a urmat dezastrul in ultimele trei manse ale meciului din optimile de finala. Federer a comis 13 duble greseli si 76 de erori nefortate, nefiresc de multe pentru jocul pe care elvetianul il practica de obicei.

Prin aceasta infrangere, Federer a anulat un meci de gala la Flushing Meadows. Daca ar fi trecut de Millman, elvetianul s-ar fi intalnit in sferturile de finala cu nimeni altul decat Novak Djokovic. Pentru sportivul in varsta de 29 de ani este o premiera optimea de finala peste care tocmai a trecut, acum face primul sfert de finala si de asemenea a bifat si primul succes in fata unui jucator din Top 10 ATP.

Maria Sharapova, eliminata in optimi de Carla Suarez Navarro

Rusoaica in varsta de 31 de ani a fost invinsa la New York de catre Carla Suarez Navarro, locul 24 WTA, scor 6-4, 6-3, la capatul unui meci de o ora si 33 de minute de joc.

Pe langa faptul ca iberica a putut gestiona mult mai bine momentele dificile in care s-a gasit, Sharapova a gresit enorm, inregistrand de-a lungul partidei 8 duble greseli si nu mai putin de 38 de erori nefortate.

In sferturile de finala, Carla Suarez Navarro o va intalni pe finalista de anul trecut, americanca Madison Keys, locul 14 WTA, care a trecut la randul ei de Dominika Cibulkova, scor 6-1, 6-3.

In celelalte sferturi de finala de la Flushing Meadows se vor infrunta

Serena Williams – Karolina Pliskova

Sloane Stephens – Anastasija Sevastova

Naomi Osaka – Lesia Tsurenko