"O noapte de neuitat!" Reactia lui Darren Cahill, dupa victoria SOC a lui Millman in fata lui Federer la US Open

John Millman, locul 55 ATP, l-a eliminat pe favoritul numarul 2, Roger Federer, scor 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3), la capatul unui meci maraton care a durat trei ore si 38 de minute de joc. In urma acestui rezultat, cel mai mare soc de pe tabloul de simplu masculin s-a produs, iar australianul si-a procurat un nou meci de gala la Flushing Meadows si il va intalni in sferturile de finala pe Novak Djokovic.

Dupa meci, Darren Cahill, inca aflat la New York pentru a comenta meciurile de pe tabloul masculin de tenis, a reactionat imediat laudand parcursul sportivului aflat pe locul 55 ATP.

“O noapte de amintit pentru totdeauna! Bine jucat, John Millman. O calatorie uimitoare si inspirationala care a dus la acest moment”, a scris pe contul personal de Twitter australianul din echipa liderului mondial din WTA, Simona Halep.

A night to remember forever. Well played @johnhmillman. An amazing and inspirational journey that led to this moment. #moretocome ???? pic.twitter.com/dSIoT6MyEn