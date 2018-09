Sharapova a rabufnit dupa eliminarea de la US Open! "Am realizat destule in aceasta cariera" | Cum le raspunde contestatarilor

Maria Sharapova a fost eliminata in optimi la US Open 2018.

Rusoaica in varsta de 31 de ani a fost invinsa la New York de catre Carla Suarez Navarro, locul 24 WTA, scor 6-4, 6-3, la capatul unui meci de o ora si 33 de minute de joc.

Jurnalistii de la Flushing Meadows au adus in discutie perioada de criza pe care rusoaica o traverseaza de cand s-a intors in circuitul feminin de tenis, iar Sharapova a oferit imediat replica, spunand ca rezultatele sale din prezent nu ar trebui considerate o problema reala.

"O problema este atunci cand esti o fata tanara cu doar cateva sute de dolari in buzunar, fara nicio perspectiva, ci doar cu un vis. Dar eu am realizat destule in aceasta cariera, in aceasta viata. Am in continuare convingerea ca voi mai reusi. Am motivatia si muncesc zi de zi. Altfel n-as mai fi fost aici", a spus Sharapova intr-o conferinta de presa.

Rusoaica a castigat de-a lungul timpului aproximativ 200 de milioane de dolari, din tenis si din contracte publicitare, insa in ultima vreme, “Masha” nu a impresionat pe nimeni.