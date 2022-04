A plecat Ion Țiriac, au dispărut și beneficiile României: wildcard-urile de la Madrid, subiect de conflict internațional

Wildcard-urile acordate în turneele ATP Masters și WTA 1000 de la Madrid (26 aprilie - 8 mai) au devenit un subiect de conflict. Mai mulți tenismeni spanioli, printre care Fernando Verdasco au condamnat deciziile organizatorilor de a nu prioritiza sportivii de origine iberică în procesul de găsire a jucătorilor care să intre în competițiile propriu-zise.

Compania IMG, care a achiziționat turneele de la Madrid preferă să acorde wildcard-urile jucătorilor cu care se află în parteneriate comerciale, lăsând la o parte obiceiul clasic de a favoriza jucătorii din țara în care se găzduiește competiția. Din cele 19 wildcard-uri acordate, doar 5 au fost înmânate unor jucători spanioli.

Spre deosebire de edițiile precedente, România se va putea baza doar pe jucătoarele care au un clasament suficient de bun pentru a intra în prestigiosul turneu WTA 1000 din capitala Spaniei. România va fi, în consecință, reprezentată de Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, iar Gabriela Ruse ar putea juca la rândul său, dacă se va recupera, fizic.

„Niciun wildcard pentru România, s-a sfârșit o eră,” a punctat jurnalistul portughez, Jose Morgado, pe marginea acestui subiect.

Madrid wild cards:

Note 1: Murray isn’t skipping the clay season after all

Note 2: You can see this is now an IMG event

Note 3: No wild cards for Romanians, end of an Era pic.twitter.com/3sZazz65W7