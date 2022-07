Alexia Tatu a câștigat prima ediție a turneului U14 de la Wimbledon, reușind să o învingă în finala 100% românească pe Andreea Soare, scor 7-6, 6-4.

La sosirea în țară, campioana competiției de la Wimbledon a dezvăluit că le vede pe Simona Halep și Iga Swiatek ca modele de urmat și a anunțat că va continua să viseze la o carieră măreață în tenisul mondial.

Alexia Tatu, campioana Wimbledon U14: „Turneul acesta a fost mai mult o joacă.”

„E cel mai frumos moment al carierei. Nu am cuvinte. Părinții și bunicii m-au dat la tenis, încă de la 6 ani, iar acum fac 14. Turneul acesta a fost mai mult ca o joacă, mi-am zis că mergem ca să vedem care este atmosfera la turneele mari.

Dintr-o joacă, mi-am spus că încă un meci, încă un altul... a fost primul meu turneu pe iarbă, prima finală.

Meciurile de la începutul turneului au fost fără presiune. La finală au fost foarte multe emoții, dar am reușit să mă mobilizez. Probabil am avut un pic mai mult curaj, puțin noroc, dar am fost foarte apropiate, s-a jucat la câteva puncte,” a spus Alexia Tatu.

Unde se vede Alexia Tatu peste 5 ani

A fost o finală cu una dintre cele mai bune prietene, partenera mea de dublu. Ne cunoaștem de când eram mici, am tot jucat împreună. Titlul acesta înseamnă foarte mult pentru mine, mai multe uși deschise. Îmi arată că am un viitor și sunt foarte bucuroasă.

Idolul meu din tenis este Simona Halep, pentru că e româncă de-ale noastre, dar îmi place foarte mult și de Iga Swiatek.

Peste cinci ani sper să ajung din nou la Wimbledon. Urmează să visez în continuare. Până acum a fost doar susținerea părinților, dar acum încep ușor-ușor să apară sponsori. Cu ei vom merge mai departe, pentru că, pe cont propriu nu ai cum,” a completat Alexia Tatu.