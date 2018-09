CE NEBUNIE! Meci de POVESTE pentru Rafa Nadal la US Open! Victorie incredibila dupa peste 4 ore de joc

Rafael Nadal si Karen Khachanov au oferit meciul turneului la US Open 2018.

Liderul mondial din ATP, Rafael Nadal, si rusul Karen Khachanov, au disputat un meci maraton pe arena Arthur Ashe din complexul de la Flushing Meadows, care a durat peste 4 ore de joc.

Rusul de pe locul 26 ATP si-a adjudecat primul set al partidei din turul al treilea de la US Open, scor 7-5, insa au urmat 3 manse castigate de iberic la mare lupta: 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3). Interesant este faptul ca Nadal nu a reusit niciun as in acest meci, in timp ce adversarul sau a lovit 22 de asi, insa a si avut 9 duble greseli, fata de doar 3 ale spaniolului din fruntea ierarhiei ATP.

In continuare, Nadal il va infrunta in optimile de finala la US Open pe georgianul Nikoloz Basilashvili, locul 37 ATP.