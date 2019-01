"A hartuit-o pe Serena!" Analiza la sange a finalei din optimi, facuta de o colega de circuit: Ce i-a lipsit Simonei ca sa obtina victoria

Simona Halep a fost eliminata de Serena Williams in optimile de finala de la Australian Open.

Dupa ce a pierdut categoric primul set, scor 1-6, Simona Halep a reusit sa revina si si-a adjudecat mansa a doua a partidei. Totusi, in decisiv, Williams a reusit sa faca break si apoi a servit impecabil, reusind sa castige si sa se califice in sferturile competitiei de la Melbourne.

Alexandra Dulgheru a urmarit meciul lui Halep si a apreciat taria cu care a luptat romanca in fata americancei. Totusi, Simonei i-a pus probleme si obosela acumulata in partidele precedente, e de parere Dulgheru.

"Nu am vazut primul set. Ma asteptam ca in setul al doilea Simona sa ridice nivelul jocului. Lucrul care s-a si intamplat. Acest lucru l-a facut bine si in al treilea set, in decisiv. Simona a hartuit-o foarte mult pe Serena, iar asta nu-i place deloc americancei. A tinut-o mult pe mijlocul terenului, mai ales ca Serena e destul de mare. Eu cred ca Simona a jucat foarte bine. Poate ca la un anume moment s-a simtit un pic oboseala. Sa nu uitam ca venea numa doua meciuri de cate trei seturi fiercare", a spus Alexandra Dulgheru la pentru TelekomSport.

Compatrioata Simonei a spus ca i-ar oferi nota 8 liderului mondial pentru prestatia din optimi.