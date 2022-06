Iga Swiatek, discurs de campioană la Roland Garros: „Cu 2 ani în urmă, a fost o surpriză. Acum, am muncit din greu. Presiunea a fost uriașă”

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) a ridicat publicul în picioare, și-a lăudat adversara cu eleganță și nu a uitat să mulțumească fiecărui membru din staff-ul său, în discursul de campioană veritabilă ținut în timpul ceremoniei de premiere.

Campioană la Roland Garros pentru a doua oară, Iga Swiatek nu a uitat de războiul din Ucraina și a transmis multă putere cetățenilor din țara vecină Poloniei, moment în care întreaga asistență de pe Arena Philippe-Chatrier s-a ridicat în picioare și a început să aplaude.

Iga Swiatek a învins-o, scor 6-1, 6-3, în 68 de minute, pe Cori Gauff, în finala Roland Garros 2022.

Iga Swiatek: „A fost dificil, presiunea, mare, dar am muncit din greu ca să ajungem aici.”

„Tocmai i-am spus lui Coco să nu plângă, iar eu ce fac acum? Vreau să te felicit, pentru că văd că progresezi de la lună la lună. Când eram de vârsta ta, a fost primul an al meu în circuit și nu am avut habar de ce fac. Sunt sigură că vei găsi răspunsurile și vei ajunge acolo,” a fost mesajul transmis de Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) adversarei sale în vârstă de 18 ani, în deschiderea discursului de campioană.

„Vreau să-i mulțumesc echipei mele. Fără voi nu aș fi aici, sunt sigură de asta. Sunt foarte fericită că fiecare piesă s-a așezat la locul ei. Simt că munciți din greu, la fel ca mine și merităm cu toții să fim aici. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru total, acordat indiferent de circumstanțe,” au fost cuvintele prin care poloneza a mulțumit echipei.

„Să câștig acest titlu în urmă cu doi ani a fost uimitor, nu m-aș fi așteptat să reușesc asta vreodată, dar de această dată simt că am muncit din greu și am făcut totul pentru a ajunge aici, chiar dacă a fost dificil. Presiunea a fost mare. Le mulțumesc tuturor fanilor pentru sprijin, văd steagurile poloneze din tribune,” a adăugat Iga Swiatek.

„Pare că mai am și eu nevoie de ceva experiență. Vreau, în final, să transmit Ucrainei multă putere. De când am vorbit prima dată despre asta, la Doha, am crezut că următoarea dată va fi mai bine, dar încă sper și încerc să ofer sprijin,” au fost cuvintele de încheiere prin care Iga Swiatek a ridicat publicul în picioare.