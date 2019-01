"A ajuns sa ne conduca un fotbalist! E RIDICOL! E ca si cum noi am schimba regulamentul din Champions League!" Gerard Pique, pus la zid de o legenda din tenis  

Compania lui Gerard Pique a semnat un contract in valoare de 3 miliarde de dolari!

Inlocuirea Cupei Davis cu Cupa Mondiala de Tenis a provocat un adevarat scandal - Kosmos, compania lui Gerard Pique, a semnat un contract pe o perioada de 25 de ani cu Federatia Internationala de Tenis ce duce la infiintarea acestei noi competitii care ia locul Cupei Davis.

Cupa Mondiala de Tenis urmeaza sa dureze 18 saptamani, partidele vor avea loc in maxim 3 seturi iar marea finala va avea loc in Spania. Aceste schimbari au provocat furia fostului numar 1 mondial, Lleyton Heywitt. Fost castigator de Cupa Davis, Hewitt l-a atacat dur pe Pique.

"Este ridicol! Am ajuns sa fim condusi de un jucator spaniol de fotbal. E ca si cum as veni eu cu schimbari in UEFA Champions League. El nu are habar de tenis. Grupul lui a cumparat ITF si acum practic conduc ITF, de aceea vedem toti sponsorii spanioli iar liga de fotbal este principalul sponsor al Cupei Davis. Este strigator la cer" a spus Hewitt, citat de Goal.