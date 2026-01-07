Internaționalul român revine într-un mediu familiar, unde a dat cel mai bun randament din carieră. După ce în sezonul 2023-2024 a marcat 15 goluri pentru Gaziantep, Drăguș a traversat o perioadă neagră la Eyupspor, formație unde a ajuns în vara lui 2025 sub formă de împrumut de la Trabzonspor. În cele 12 partide bifate în actuala stagiune de Süper Lig, vârful de 26 de ani nu a reușit să înscrie niciun gol. Acum, fotbalistul cotat la 3 milioane de euro e gata să facă din nou echipă cu Alexandru Maxim și Deian Sorescu.



„Sunt bucuros. Mă bucur că am ajuns în sfârşit. Nu sunt gata toate documentele din ce am înţeles, dar sper că o să fie totul ok. De abia încep să aştept. Nu a fost uşor ce s-a întâmplat în această perioadă. Nu numai pentru mine, ci toată situaţia care a fost la club. Aţi văzut ce s-a scris, au fost arestaţi şi situaţia nu a fost una ok. Sper că acum să fie ok şi să mă întorc unde m-am simţit extraordinar”, a spus Denis Drăguș.



Onoarea de a fi antrenat de Burak Yilmaz



Drăguș a recunoscut că prezența legendarului Burak Yilmaz pe banca tehnică a cântărit enorm în decizia sa, dar și prietenia cu colegii români, alături de care speră să regăsească forma care l-a consacrat.



„Nu vreau să vorbesc acum mai mult, e important că sunt aici şi sper să fie totul ok şi să dăm drumul la treabă cât mai repede. Sunt gata să încep. Data trecută am stat cu Deian. Cred că o să continuăm la fel că ne-a mers bine. E unul dintre motive, m-am simţit bine acolo, dar şi că voi lucra cu un nume atât de mare. E o onoare. Sper să răsplătesc încrederea. Am avut discuţii şi m-a impresionat modul lui de a vedea fotbalul”, a mai spus Drăguș.



Fotbalistul român ar putea debuta sub comanda lui Burak Yilmaz chiar vineri, într-un meci de verificare pe care Gaziantep îl are programat împotriva celor de la FC Argeș.