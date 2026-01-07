Principalii marcatori ai meciului au fost Nikolic 23 puncte, Cole 18, Horton 11, pentru Umana, respectiv Woodbury 18, Creek 18, Miletic 16, Molinar 11, pentru U BT Cluj, scrie news.ro.

În etapa a XIII-a s-au mai jucat meciurile dintre Baxi Manresa – Aris Salonic 113-99, Cedevita - Bahceşehir 59-67, Slask Wroclaw – Hapoel Ierusalim 72-115 şi Towers Hamburg – Neptunas Klaipeda 94-98.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 13 etape, campioana României se află pe locul 4, cu un bilanţ de 7 victorii şi 6 îngrângeri, iar în etapa viitoare va juca pe teren propriu, în 13 ianuarie, cu Towers Hamburg.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

