Olandezii au dezvăluit ținta lui Dinamo! E căpitan la echipa sa

Pascal Mulder (26 de ani), fundașul central și căpitan la FC Emmen, în liga secundă olandeză, este următoarea țintă a celor de la Dinamo pentru această perioadă de mercato. Ar fi al doilea transfer, după Valentin Țicu (25 de ani), adus gratis după ce și-a încheiat socotelile cu Petrolul.



Transferul unui fundaș central era în plan la Dinamo încă din vară, iar olandezul ar fi o soluție bună pentru a le face concurență lui Nikita Stoinov (20 de ani) și Kennedy Boateng (29 de ani), titularii din apărarea lui Zeljko Kopic.



Dinamo vrea să transfere un fundaș central



Dinamo nu ar fi, însă, singura echipă interesată de Mulder. ADO Den Haag, și ea în liga secundă olandeză, vrea să-l transfere pe fundașul central, iar în cursă ar fi și un club din Eredivisie, prima ligă olandeză.



„Pascal Mulder se bucură de interesul manifestat de ADO Den Haag, Dinamo București și, potrivit informațiilor apărute, de un club din Eredivisie. Căpitanul lui FC Emmen se află într-o poziție avantajoasă. Poate pleca pentru o sumă bună, însă după acest sezon va deveni liber de contract”, informează jurnalsitul Niels Dijkhuizen, pe Twitter.

