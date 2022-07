Novak Djokovic - Cameron Norrie și Ons Jabeur - Tatjana Maria sunt primele semifinale stabilite ale ediției 2022 a turneului de la Wimbledon.

Djokovic și Norrie se vor întâlni în meci direct pentru a doua oară. Singurul duel s-a consumat la Turneul Campionilor, în 2021, când sârbul s-a impus, scor 6-2, 6-1. De această dată, ambii jucători vin după confruntări de cinci seturi, câștigate în detrimentul italianului Jannik Sinner, respectiv belgianului David Goffin.

Pătruns pentru prima dată în săptămâna a doua a unui turneu de mare șlem, Cameron Norrie (26 de ani, 12 ATP) l-a întrecut pe David Goffin (58 ATP), scor 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5, după 3 ore și jumătate de joc și s-a calificat în penultimul act, spre deliciul britanicilor.

„Nole” a reușit să oprească tăvălugul lui Jannik Sinner, de care a dispus în cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, apropiindu-se astfel la doi pași de titlul cu numărul 7 pe iarba londoneză.

Welcome to the semi-finals, @cam_norrie! ????????

The Brit is into the final four of a Grand Slam for the first time, beating David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/fPM33dGOB9