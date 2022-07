Recunoscut în întreaga lume drept unul dintre cei mai recalcitranți tenismeni, Nicholas Kyrgios a încălcat din nou bine cunoscutul regulament al turneului de la Wimbledon.

Deși acesta stipulează obligația jucătorilor de a purta haine și încălțăminte de culoare albă nu doar pe terenul de joc, ci și în timpul în care se află în baza All England Club, Nick Kyrgios a încălcat ambele prevederi.

Tenismenul australian nu doar că s-a încălțat cu o pereche de Jordan de culoare roșie, după încheierea optimii câștigate în defavoarea americanului Brandon Nakashima, dar a purtat și o șapcă roșie, atât pe Terenul Central, cât și la conferința de presă.

Întrebat de un jurnalist dacă se crede deasupra regulilor, Nick Kyrgios a început un dialog aprins cu acesta, pe care l-a continuat timp de un minut pentru a-și crește faima, potrivit propriilor cuvinte.

Jurnalist: Cu toții știm despre strictețea codului vestimentar impus la Wimbledon. Jucătorii trebuie să poarte echipament de tenis adecvat, de culoare albă, iar acest lucru se aplică pe toată suprafața bazei. Atunci, de ce ai ieși pe Terenul Central cu încălțăminte roșie și cu o șapcă roșie în cap pentru a oferi un interviu?

Nick Kyrgios: Pentru că fac ce vreau.

Jurnalist: Deci ești deasupra regulilor?

Nick Kyrgios: Nu, nu sunt deasupra regulilor.

Jurnalist: Atunci care e problema? Nu ți se aplică și ție?

Nick Kyrgios: Pur și simplu îmi place să îmi port perechea de Jordan.

Jurnalist: Dar există reguli împotriva acestui lucru. Nu vreau să-ți stric surpriza, dar arbitrii vor veni să vorbească cu tine despre asta, imediat.

Nick Kyrgios: E în regulă.

Jurnalist: E ok?

Nick Kyrgios: O să port o pereche cu alb mâine.

Jurnalist: Așadar asta e în regulă. Toată lumea urmează regulile, dar Nick Kyrgios nu?

Nick Kyrgios: Nimeni, nici măcar după Wimbledon, nimeni altcineva nu umblă cu Jordan pe teren.

Jurnalist: Nick s-a plâns de împrejurări.

Nick Kyrgios: Nu m-am plâns. Ador partea asta. Înseamnă mai multă atenție îndreptată înspre mine. Cum e vorba aceea? Orice publicitate e publicitate bună. Corect?

Jurnalist: Dacă tu zici.

Nick Kyrgios: Continuă tot așa, campionule.

