Djokovic, calificat pentru a 11-a oară în semifinalele turneului de la Wimbledon

La 20 de ani și cu numai 2 victorii obținute în carieră pe iarbă, noul elev al lui Darren Cahill, Jannik Sinner (13 ATP) s-a apropiat la un singur set de marea surpriză a ediției 2022, în sfertul de finală jucat în compania multiplului campion, Novak Djokovic.

Tenismenul sârb s-a regăsit condus cu 2-0 la seturi, scor 7-5, 6-2, de un adversar feroce. Jannik Sinner a revenit de la 1-4 în manșa întâi și a jucat un tenis impecabil, timp de aproximativ o oră, dar s-a văzut incapabil să mențină ritmul, sfârșind învins cu 6-3, 6-2, 6-2 în ultimele trei seturi.

Într-o manieră similară cu finala Roland Garros 2021, în care a revenit împotriva lui Stefanos Tsitsipas de la 0-2 la seturi, Novak Djokovic s-a mobilizat din nou exemplar și s-a ridicat la înălțimea ocaziei.

„Spune-ne despre primele două seturi,” a fost rugat Novak Djokovic, în interviul oferit pe teren. „Pot să vă povestesc despre al treilea, al patrulea și al cincilea?”, a fost replica amuzantă a jucătorului sârb, fericit să se califice pentru a 11-a oară în semifinalele competiției de la Wimbledon.

Comeback complete ????@DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2