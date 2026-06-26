Alexandru Băluță s-a aflat în mijlocul unor acuzații legate de viața sa extrasportivă, după ce ar fi ratat un transfer la Poli Timișoara.

În cele din urmă, fostul atacant de la FCSB a semnat cu Chindia Târgoviște.

Alexandru Băluță a oferit un răspuns

Alexandru Băluță a rămas liber de contract după despărțirea de Boluspor și a fost ofertat de Poli Timișoara, dar în cele mutarea nu a s-a mai realizat.

Motivele pentru care fotbalistul 32 de ani nu a mai ajuns la echipa lui Dan Alexa au fost legate de problemele pe care le-ar avea jucătorul cu jocurile de noroc.

Băluță a oferit o reacție în urma acestor acuzații.

„Referitor la informațiile denigratoare apărute în spațiul public prin acel pretins raport de scouting, fac următoarele precizări:

Informațiile apărute care privesc viața mea socială și personală sunt complet false. Îmi rezerv dreptul de a acționa pe cale legală împotriva persoanelor sau entităților care au inițiat această campanie denigratoare la adresa mea.

Singurele meciuri jucate de mine au fost pe teren, acolo unde am dat mereu dovadă de profesionalism. Tot pe teren voi demonstra, încă o dată, adevărul despre fotbalistul și omul Alex Băluță.

Restul e doar zgomot”, a scris Băluță, pe Instagram.

CV solid pentru Alex Băluță

De-a lungul carierei, Băluță a cucerit șapte trofee, dintre care două titluri de campion al României cu FCSB, două titluri în Cehia cu Slavia Praga, o Cupă a României cu Universitatea Craiova, o Supercupă a României și o Cupă a Cehiei. De asemenea, a bifat opt selecții și un gol pentru naționala României.

Băluță a evoluat pentru cluburi precum Universitatea Craiova, FCSB, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și Farul. În tricoul FCSB-ului a adunat 81 de meciuri, 13 goluri și 12 pase decisive.

Despărțirea de formația roș-albastră s-a produs în vara lui 2025. A urmat un transfer la LAFC, unde a prins un singur meci la prima echipă, înainte de a ajunge la Boluspor. În Turcia a bifat opt apariții și o pasă decisivă.