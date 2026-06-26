Universitatea Craiova a terminat play-off-ul pe primul loc cu 50 de puncte. Oltenii și-au asigurat titlul cu o etapă înainte de finalul campionatului, după ce au demolat-o pe ”U” Cluj cu 5-0, pe ”Ion Oblemenco”.

Tot cu ardelenii au disputat oltenii și finala Cupei României, la Sibiu, pe Stadionul Municipal, câștigată de formația dirijată de Filipe Coelho la loviturile de departajare.

Marian Iancu știe deja cine va câștiga titlul în noul sezon al Superligii: ”Nimeni nu o poate detrona”

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, consideră că Universitatea Craiova se va impune și în noul sezon al Superligii României. Afaceristul nu vede nicio altă grupare să se apropie de valoarea oltenilor din prezent.

”Cine oprește Craiova? În campionat? Nimeni. Răspunsul corect. 'U' Cluj? Va fi mai puternică decât până acum, mai finanțată ca niciodată, dar nu poate detrona Craiova.

CFR Cluj? Doar în Europa. În Conference League. În acele grupe le văd pe amândouă. În campionat nu îi vor detrona pe olteni. Îi vor concura pe ceilalți în play-off”, a scris Iancu pe Facebook.

Primul meci al Craiovei în noua stagiune va fi în primul tur preliminar UEFA Champions League, cu ML Vitebsk, la Belarus, pe 8 iulie. Returul va fi programat o săptămână mai târziu.

Universitatea Craiova, în perioada de mercato