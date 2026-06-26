Revenit din Turcia, Daniel Popa a acceptat să semneze cu Metaloglobus pentru o scurtă perioadă de timp, chiar dacă șansele cu privire la salvarea de la retrogradare erau mici. Atancatul a prins câteva minute la cel mai înalt nivel, iar acum este pregătit de o nouă provocare.

În această perioadă, atacantul a dezvăluit că a purtat discuții cu mai multe echipe din Superliga României, dar și Liga 2 și zona Turciei.

Daniel Popa a spus că se confruntă și cu o serie de probleme medicale, motiv pentru care nu a semnat încă un contract cu o altă echipă.

Daniel Popa: ”Vreau să mă recuperez, apoi vom vedea”

"Am avut 6 săptămâni de repaus total, iar acum mai am cam 14 zile până încep să lucrez la musculatură. Totul decurge foarte bine, operația arată excelent și nu am avut dureri deloc. Cred că în maximum două luni voi fi pregătit să joc. În fiecare zi am discuții cu agenți și le spun de la început cum stă treaba. Problema este că nu sunt apt acum. Și eu, dacă eram patron, gândeam la fel.

Dacă nu aveam această operație, probabil semnam cu cineva până acum. Inclusiv din SuperLiga, dar așa a fost să fie. Am discuții cu echipe din Liga 2, care vor să promoveze. Vreau să mă recuperez și apoi vom vedea. Mai este Turcia, unde campionatul începe mai târziu.

Perioada de mercato se încheie pe 7 septembrie acolo. Au fost mai fost discuții în Kazahstan, Uzbekistan, dar acolo sunt campioante în curs", a spus Daniel Popa, la Digi Sport.

În scurta perioadă petrecută la Metaloglobus, Daniel Popa a reușit să prindă șapte meciuri, în sezonul regulat și play-out, reușind să marcheze un singur gol.

De-a lungul carierei, Daniel Popa a mai evoluat la Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Universitatea Cluj, Daejeon Hana și Genclerbirligi, având în palmares un titlu de campion al României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.