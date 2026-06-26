Ultima echipă pe care a pregătit-o Adrian Mutu a fost Petrolul Ploiești, în perioada decembrie 2024 - martie 2025. După zece partide în care a bifat o medie de 0,9 puncte pe meci, a părăsit banca tehnică a clubului de pe ”Ilie Oană”.

Surpriză uriașă! Adrian Mutu, aproape să preia o națională: ”Șapte jucători în Anglia, cinci în Franța. Incredibil!”

Adrian Mutu a dezvăluit că a purtat negocieri cu Federația Nigeriană de Fotbal pentru a prelua prima reprezentativă. ”Briliantul” a evidențiat că l-a uimit câți jucători nigerieni evoluau în campionatele puternice ale Europei.

În cele din urmă, Mutu nu a mai ajuns pe banca Nigeriei, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 după ce a pierdut cu DR Congo în barajul final al continentului african pentru un loc la turneul final din America.

”Acum doi ani de zile sau puțin mai mult, am fost în negocieri cu naționala Nigeriei să o preiau. Bineînțeles, până la call-ul (n.r. întâlnirea) pe care urma să îl am cu președintele federației de acolo, m-am interesat și eu puțin de jucătorii de acolo. Am luat toți jucătorii, tot lotul, să știu unde joacă și așa mai departe.

Marea mea uimire, pentru că pe cei mai cunoscuți îi știam, a fost să văd că (n.r. toți jucau) numai în Anglia, șapte în Anglia, cinci în Franța și așa mai departe. Mă gândeam: «Păi eu nici nu stau în țara aia». Dacă trebuie să te duci să vorbești cu jucătorii, stai numai în Franța și în Anglia în Belgia puțin. Ceva incredibil”, a spus Mutu, potrivit as.ro.

Mutu le-a mai antrenat de-a lungul carierie sale pe CFR Cluj, Neftchi Baku, Rapid, FCU Craiova, Wahda Reserve, FC Voluntari. În 2020-2021 a fost selecționerul României Under-21.