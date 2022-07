Născută la Moscova, Elena Rybakina (23 de ani) a obținut cetățenia kazahă în 2018, an până în care a reprezentat Federația Rusă în competițiile de tenis. În contextul în care oficialii britanici au interzis participarea sportivilor ruși și belaruși, campioanei turneului de la Wimbledon i-a fost cerut să vorbească despre acțiunile întreprinse de Armata Rusă în Ucraina, începând din 24 februarie 2022.

„Wimbledon a interzis accesul jucătorilor ruși în acest an din cauza îngrijorării legate de propaganda din Vladimir Putin. Evident, ești din Kazahstan, dar te-ai născut acolo și ai crescut în Rusia. Condamni războiul și acțiunile lui Putin?”, a fost întrebarea adresată de un jurnalist noii campioane de la Wimbledon.

Elena Rybakina, când a fost întrebată dacă se opune războiului și acțiunilor lui Putin: „Nu am înțeles a doua parte a întrebării.”

Întrebarea incomodă a făcut-o pe Elena Rybakina să invoce limitările sale lingvistice. „Îmi pare rău, engleza mea nu este cea mai bună. Nu am înțeles a doua parte a întrebării.

Din partea mea, pot spune doar că reprezint Kazahstan. Nu am ales locul în care m-am născut. Oamenii din Kazahstan au crezut în mine. Kazahstanul m-a sprijinit foarte mult. Chiar și astăzi am auzit atât de mult sprijin. Am văzut steaguri în tribune. Eu reprezint Kazahstanul de ani buni și la Jocurile Olimpice de asemenea, ceea ce a fost un vis devenit realitate. Așa că nu știu cum să-ți răspund, ce să-ți spun,” a fost replica Elenei Rybakina.

John McEnroe, contrariat de câștigătoarea Wimbledon

Fostul mare tenismen, John McEnroe a fost intrigat de rezultatul competiției de la Wimbledon, turneu ai cărui oficiali și-au dorit să evite situația în care un câștigător din Rusia ar putea fi folosit pentru a susține mașinăria de propagandă pro-război.

„Cred că este ciudat din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. Nu vreau să intru în chestiuni politice, dar este rusoaică, nu? Este cam ciudat din cauza acestei situații în care nu le-a fost permis rușilor să joace,” a spus John McEnroe pentru BBC.