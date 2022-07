„Rybakina a fost prea bună pentru noi!” Mesajul lui Patrick Mouratoglou după eliminarea Simonei Halep din semifinale la Wimbledon 

Tenismena română nu a reușit să treacă de sportiva din Kazakhstan și s-a oprit în semifinalele turneului pe care l-a câștigat în 2019. Simona Halep a atins însă cel mai bun rezultat obținut sub comanda lui Patrick Mouratoglou, cel cu care și-a început colaborarea în urmă cu trei luni, evoluția sa fiind de-a dreptul entuziasmantă sub comanda francezului.

Mesajul lui Patrick Mouratoglou după eliminarea Simonei Halep din semifinale la Wimbledon



Patrick Mouratoglou a oferit și prima reacție după eliminarea Simonei de la Wimbledon, recunoscând că adversara din Kazakhstan a fost superioară astăzi. Cu toate astea, antrenorul a dorit să evidențieze cum a trăit ultimele trei luni în colaborarea cu tenismena română, privind spre perspectiva viitorului.

„Elena Rybakina a fost prea bună pentru noi astăzi. O înfrângere este întotdeauna dezamăgitoare, în special atunci când dai tot ce ai la toate nivelele. Însă trebuie să te uiți mereu în perspectivă, iar ultimele trei luni alături de Simona Halep au fost incredibile.

Acum trebuie să ne odihnim înainte de o vară încântătoare. Milioane de mulțumiri tuturor fanilor Simonei, care o sprijină atât în zilele bune, cât și în cele mai puțin bune. Și mulțumiri speciale și echipei noastre incredibile”, a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram.

Ce urmează pentru Simona Halep



Simona Halep va reveni pe teren la Washington Citi Open (WTA 250), în perioada 1-7 august, apoi Toronto, Cincinnati și US Open.

„Primul meu țel acum este să merg în vacanță pentru că am muncit mult, am nevoie de un pic de odihnă. Apoi vreau să devin pe zi ce trece mai bună și să fac ce vreau pe teren: să fiu mai agresivă, să fiu creativă și să pot menține un nivel ridicat în fiecare zi. Am reușit într-o anumită măsură, dar în semifinale nu am fost destulă de bună”, a explicat Simona Halep.