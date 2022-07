Taxată până la gât: cu cât rămâne Elena Rybakina din premiul de 2,3 milioane de euro acordat pentru câștigarea Wimbledon

Elena Rybakina (23 WTA) a câștigat primul titlu de Grand Slam al carierei, câștigând finala Wimbledon 2022, scor 3-6, 6-2, 6-2, în detrimentul tunisiencei Ons Jabeur (2 WTA).

Sportiva din Kazahstan în vârstă de 23 de ani a fost marea câștigătoare a premiului în valoare de €2,336,312, însă taxele impuse de Marea Britanie îi vor deduce între 40 - 45% din suma totală.

Calculând procentajul de 40, Elenei Rybakina i se vor scădea nu mai puțin de €934,524, până la suma finală de €1,401,788. Pentru a încasa această sumă, Rybakina le-a învins pe Coco Vandeweghe, Bianca Andreescu, Qinwen Zheng, Petra Martic, Ajla Tomljanovic, Simona Halep și Ons Jabeur.

În cazul în care s-ar fi acordat puncte în ediția 2022 a turneului de la Wimbledon, Elena Rybakina ar fi urcat pe locul 7 WTA.

Elena Rybakina's path to the #Wimbledon title:

1R: Vandeweghe, 76 75

2R: Andreescu, 64 76

3R: Zheng Qinwen, 76 75

4R: Martic, 75 63

QF: Tomljanovic, 46 62 63

SF: Halep, 63 63

F: Jabeur, 36 62 62

Rybakina becomes the youngest Wimbledon champion since Petra Kvitova (2011). pic.twitter.com/Y8tiQ1kJPc