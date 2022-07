Sacrificiul făcut de o jucătoare din top 100 WTA pentru a putea participa la Wimbledon 

Daria Saville (28 de ani, 98 WTA) a dezvăluit că a fost nevoită să își amâne ciclul menstrual pentru a respecta regulamentul și codul vestimentar strict, impus în turneul de la Wimbledon.

Toți participanții având obligația de a purta exclusiv haine de culoare albă pe durata șederii în baza Clubului All England, situația creează anumite probleme pentru jucătoare, dezvăluie tenismena născută la Moscova.

„Recent am vorbit cu o prietenă, spunându-i că iubesc tradiția de a purta doar alb, dar, în același timp, mai multe fete au spus că urăsc regula, pentru că e incomod să porți doar alb atunci când ești la menstruație,” a spus Daria Gavrilova pentru The Daily Aus.

Nu doar Daria Saville a vorbit despre această problemă, care influențează desfășurarea turneelor feminine de tenis.

Retrasă de curând din tenis, fosta campioană olimpică, Monica Puig a spus următoarele: „Este, cu siguranță, un lucru care le afectează pe jucătoare. În sfârșit, lumea își îndreaptă atenția și înspre asta.

Să nu menționăm stresul mental de a purta mereu doar alb la Wimbledon, acele momente când te rogi să nu îți vină ciclul în timpul celor două săptămâni de turneu,” a punctat Monica Puig.

Definitely something that affects female athletes! Finally bringing it to everyone’s attention! Not to mention the mental stress of having to wear all white at Wimbledon and praying not to have your period during those two weeks. https://t.co/PzyHnPlSJk