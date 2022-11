14 milioane de oameni așteaptă un răspuns: replica tăioasă a soției Jelena, după ce Novak Djokovic a ajuns suspectat de dopaj

Fanii tenisului așteaptă o reacție din partea sârbului Novak Djokovic, după ce persoane din staff-ul său au fost filmate încercând să ascundă modul de preparare a unei băuturi care a fost consumată în timpul finalei Mastersului de la Paris, încheiată cu înfrângere de Djokovic, în fața danezului Rune, scor 6-3, 3-6, 5-7.

Videoclipul viralizat cu ajutorul jurnalistului Ben Rothenberg a ajuns la 14,7 milioane de persoane, interesate să vadă cum persoane din loja multiplului campion de Grand Slam au pregătit băutura energizantă la nivelul picioarelor; din acest unghi, în care privitorului care filma i-a fost, practic, interzis să vadă ce anume au introdus aceștia în băutură, fanii tenisului au deschis o serie lungă de speculații pe seama sportivului interzis la Australian Open 2022.

Potrivit unora, este vorba de o băutură în lucru pentru magazinul de băuturi energizante și suplimente pe care Novak Djokovic îl va lansa, prin urmare aceștia au dorit să mascheze din motive comerciale.

Observându-și soțul din nou în ținta opiniei publice, după scandalul din Australia, Jelena Djokovic a răbufnit, scriind pe Twitter următoareele: „Va vorbi despre asta când va fi pregătit. Toată această tevatură pentru ca oamenii să vorbească despre ceva pentru care nu sunt pregătiți e absurdă. Mulți nu au răbdare și este ridicol. Stați în tăcere pentru o vreme. Nu tot ceea ce vedeți este controversat. Ajunge! Poate că e ceva privat. Este permis?

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA