Convocarea lui Assad Al-Hamlawi, în naționala Palestinei, devine o sabie cu două tăișuri pentru Universitatea Craiova.

După evoluțiile sale excelente din septembrie și octombrie, în care a marcat cinci goluri în amicalele cu Noua Zeelanda (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), vârful de 1,88 de metri și-a câștigat definitiv locul în formația pe care selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani) o va deplasa, în Arabia Saudită, pentru Cupa Asiei (7 ianuarie – 5 februarie 2027).

Al-Hamlawi pleacă de la Craiova într-un moment crucial

Firește, statutul de om de bază în echipa națională va îmbunătăți și mai mult cota lui Al-Hamlawi, dublată deja la un an și jumătate de la sosirea sa, la Craiova. Când a semnat cu gruparea din Bănie, venind de la Slask Wroclaw (Polonia), Al-Hamlawi era cotat la un milion de euro. Astăzi, site-ul transfermarkt.com îl evaluează la două milioane de euro. Și, în mod cert, această sumă va crește, la următoarea actualizare de pe site-ul amintit, în lumina convocării lui Al-Hamlawi la echipa națională.

Dar tot de aici, apare și o problemă pentru Universitatea Craiova. Una pe care oltenii vor fi nevoiți să o gestioneze cu mare abilitate într-o perioadă crucială.

Al-Hamlawi a confirmat: „Vreau să joc la Cupa Asiei“

Partidele din septembrie și octombrie l-au transformat pe Assad Al-Hamlawi în noul star al naționalei Palestinei. Jucătorul Craiovei a format un cuplu letal, în atac, cu Oday Dabbagh (27 de ani), legitimat la Zamalek (Egipt).

Având în vedere că numele lui Al-Hamlawi e pe buzele tuturor în Palestina, presa arabă a realizat un dialog cu atacantul Craiovei. Iar acesta a confirmat că va părăsi formația din Bănie, timp de aproape o lună, la începutul anului 2027.

„Stagiul de pregătire pe care l-am efectuat în China a fost foarte important pentru echipa națională. Pentru că ne-am atins obiectivele din punct de vedere tehnico-tactic. Meciurile cu Noua Zeelanda, Tadjikistan, Konyaspor și China au ajutat stafful tehnic să cunoască potențialul jucătorilor și să remedieze problemele existente. Pot să spun că, după aceste partide, grupul a ajuns la coeziunea dorită, în vederea participării în Cupa Asiei. Acolo îmi doresc să joc și eu. E principalul meu obiectiv, dacă vorbim despre echipa națională“, a declarat Al-Hamlawi.

La Cupa Asiei, Palestina e plasată în grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman. După terminarea meciurilor din grupe, primele două clasate și patru dintre cele mai bune echipe de pe locurile trei vor avansa în optimi. Ceea ce înseamnă că Palestina are șanse mari să treacă de grupe. Dacă acest scenariu se va adeveri, Universitatea Craiova va fi nevoită să se descurce fără Al-Hamlawi în primele etape din noul an.

Al-Hamlawi, în pericol de a ajunge într-o zonă de conflict

Până la Cupa Asiei din 2027, Craiova mai are o problemă, în ceea ce îl privește pe Assad Al-Hamalwi. Dacă la ultima sa convocare, el a evoluat pentru Palestina în turneul amical din China, luna viitore, în fereastra rezervată echipelor naționale, atacantul oltenilor riscă să ajungă într-o zonă de conflict.

Potrivit anunțului făcut de Federația din Palestina, prima reprezentativă va participa la turneul amical din Basra (Irak). Aici, în semifinale, sunt programate meciurile Irak – Liban și Iran – Palestina. Apoi, învingătoarele se vor înfrunta în meciul pentru trofeu, iar învinsele în finala mică.

Problema e că, luna viitoare, după alegerile din SUA, Donald Trump poate relua bombardamentele asupra unor ținte din Iran. Și, așa cum s-a întâmplat în prima parte a anului, riposta perșilor va viza bazele americane din regiune, inclusiv cele din Irak, unde se va desfășura turneul amical din Basra.

În acest context, rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova îi va permite lui Al-Hamlawi să meargă în Irak. Decizia va fi luată, în funcție de contextul geopolitic din luna noiembrie.